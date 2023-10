Une étude révèle des taux plus élevés de frénésie alimentaire chez les adolescents LGBTQ+

Une étude récente publiée dans le Journal of Eating Disorders révèle que les adolescents lesbiens, gays et bisexuels (LGB) aux États-Unis ont une prévalence significativement plus élevée de crises de boulimie par rapport à leurs pairs hétérosexuels. L’étude, dirigée par le Dr Jason Nagata de l’Université de Californie à San Francisco, suggère que la discrimination et la stigmatisation auxquelles sont confrontés les jeunes LGBTQ+ pourraient contribuer à ce risque accru de troubles de l’alimentation.

Les chercheurs ont analysé les données de plus de 10,000 10 adolescents âgés de 14 à 28 ans ayant participé à l’étude sur le développement cognitif du cerveau des adolescents. Ils ont constaté que les adolescents LGB étaient plus de deux fois plus susceptibles de signaler des crises de boulimie, caractérisées par une consommation de quantités inhabituellement importantes de nourriture et un sentiment d'incapacité à arrêter de manger. L’étude a également révélé que les adolescents étaient XNUMX % plus susceptibles que les filles de commettre des crises de boulimie.

Selon le Dr Kyle Ganson, co-auteur de l'étude, cette disparité entre les sexes pourrait être liée au désir des garçons de se muscler et d'avoir un physique plus large. Les garçons aspirant à atteindre ces objectifs peuvent consommer de plus grandes quantités de nourriture, ce qui peut entraîner de fréquents épisodes de frénésie alimentaire.

L'hyperphagie boulimique, bien que peu étudiée et souvent mal comprise, est le trouble de l'alimentation le plus courant aux États-Unis. Elle peut avoir des effets psychologiques graves tels que la dépression et l'anxiété, ainsi que des complications de santé physique à long terme comme le diabète et les maladies cardiaques.

L'étude souligne l'importance de fournir un soutien approprié aux adolescents souffrant de troubles de l'alimentation. Une approche globale impliquant des professionnels de la santé mentale, de la médecine et de la nutrition est essentielle pour un traitement efficace. Le Dr Nagata souligne que les prestataires de soins de santé devraient créer des environnements inclusifs et accueillants pour les jeunes LGBTQ+ étant donné leur risque plus élevé de développer des troubles de l'alimentation.

En conclusion, cette étude met en lumière les disparités dans la prévalence de l’hyperphagie boulimique chez les adolescents LGBTQ+. Cela souligne la nécessité d’interventions ciblées et de systèmes de soutien pour relever les défis spécifiques auxquels est confrontée cette population vulnérable.

La source:

