Une nouvelle espèce de dinosaure sauropode découverte en Espagne

Une nouvelle étude a révélé la découverte d’une espèce jusqu’alors inconnue de dinosaure sauropode qui vivait il y a 122 millions d’années dans ce qui est aujourd’hui la péninsule ibérique. Nommée Garumbatitan morellensis, cette nouvelle espèce de dinosaure a été découverte à Morella, en Espagne, et a élargi notre compréhension de la diversité des dinosaures du Crétacé inférieur en Europe.

Les fossiles de ce dinosaure nouvellement identifié ont été découverts dans le site fossilifère de Sant Antoni de la Vespa, à Morella. Ce site possède l'une des plus fortes concentrations d'os de dinosaures sauropodes du Crétacé inférieur européen et a fourni des informations importantes sur la faune de dinosaures de l'époque. Les restes d'au moins quatre individus, dont trois appartenant à Garumbatitan morellensis, ont été retrouvés dans ce gisement.

Le chercheur principal Pedro Mocho, paléontologue de l'Université de Lisbonne, a décrit l'un des individus comme étant particulièrement grand, avec des vertèbres de plus d'un mètre de large et un fémur pouvant atteindre deux mètres de long. Ils ont également trouvé deux pieds presque complets et articulés, une découverte rare dans les archives géologiques.

Les scientifiques ont pu différencier Garumbatitan morellensis des autres dinosaures sauropodes sur la base de ses caractéristiques anatomiques distinctes. La morphologie du fémur et du pied le distingue de ses contemporains, ressemblant aux sauropodes du Crétacé supérieur. Cette étude met également en lumière les liens de parenté entre Garumbatitan morellensis et d'autres sauropodes du Crétacé inférieur de la péninsule ibérique.

De plus, cette recherche met en évidence l’histoire évolutive complexe des sauropodes du Crétacé européen, suggérant la dispersion des espèces entre les continents. Les résultats indiquent également des relations entre les sauropodes européens et ceux d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Afrique.

Les matériaux fossiles découverts dans le gisement de Sant Antoni de la Vespa seront étudiés et restaurés plus en détail, fournissant ainsi des informations précieuses sur l'évolution précoce des sauropodes qui dominaient la faune de dinosaures au cours du dernier million d'années de l'ère mésozoïque.

