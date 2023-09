Une nouvelle espèce de dinosaure sauropode découverte en Espagne

Une nouvelle étude a dévoilé la découverte d’une espèce jusqu’alors inconnue de dinosaure sauropode qui parcourait autrefois la péninsule ibérique il y a environ 122 millions d’années. Nommé Garumbatitan morellensis, ce dinosaure a élargi la diversité des dinosaures connus en Europe au début du Crétacé. Les fossiles de Garumbatitan ont été trouvés à Morella, en Espagne, qui abrite l'un des meilleurs archives fossiles de cette époque.

Les dépôts sédimentaires de la région d'Els Ports de Morella contiennent une abondance de fossiles de dinosaures remontant au Crétacé inférieur. La région de Morella est importante car c'est le lieu où ont été découverts les premiers restes de dinosaures en Espagne. Ces dernières années, de nombreux fossiles de vertébrés mésozoïques, notamment des dinosaures ornithopodes et sauropodes, ont été découverts dans cette zone.

Garumbatitan morellensis a été décrit par une équipe de paléontologues portugais et espagnols. La nouvelle espèce de dinosaure appartient au groupe des sauropodes, qui se compose de grands dinosaures herbivores quadrupèdes dotés d'un long cou et d'une longue queue. Les fossiles de Garumbatitan ont été découverts sur le site fossilifère de Sant Antoni de la Vespa, où a été identifiée l'une des plus grandes concentrations de restes de dinosaures sauropodes du Crétacé inférieur en Europe.

Les fossiles de Garumbatitan révèlent sa grande taille, avec des vertèbres de plus d'un mètre de large et un fémur pouvant atteindre une longueur de deux mètres. La découverte de pieds presque complets et articulés est rare dans les archives géologiques. L'étude fournit une description détaillée des caractéristiques anatomiques du Garumbatitan, mettant en évidence sa morphologie unique du fémur et du pied.

Cette étude examine également les relations évolutives entre Garumbatitan morellensis et d'autres dinosaures sauropodes du Crétacé inférieur de la péninsule ibérique. Le garumbatitan est classé comme l'un des membres les plus primitifs du groupe Somphospondyli, qui était diversifié et abondant au Crétacé mais s'est éteint à la fin de l'ère Mésozoïque.

Les résultats de cette étude mettent en évidence l’histoire évolutive complexe des sauropodes dans le Crétacé européen, en particulier dans la péninsule ibérique. La présence d'espèces liées à des lignées d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Afrique suggère des périodes de dispersion de la faune entre les continents. La restauration de tous les matériaux fossiles trouvés contribuera à une meilleure compréhension de l'évolution initiale des sauropodes au cours de l'ère Mésozoïque.

