Renforcer les tests d'ondes gravitationnelles de la relativité générale par rapport aux hypothèses astrophysiques

La relativité générale (GR) a été un modèle de gravité incroyablement réussi, réussissant tous les tests qui lui ont été lancés avec brio. Cependant, on sait qu’elle est incomplète et ne correspond pas entièrement aux autres théories de la physique fondamentale. Les ondes gravitationnelles (GW) détectées par l'expérience LIGO offrent une nouvelle fenêtre pour sonder la validité des GR. En étudiant les écarts entre les formes d’onde GW prédites et observées, les physiciens peuvent rechercher des éléments physiques au-delà du GR.

Pour analyser les données GW, des modèles de vraisemblance bayésiens sont utilisés. Ces modèles calculent la probabilité d'une forme d'onde en fonction des données. Cela implique de relier les paramètres du modèle qui décrivent les écarts par rapport au GR et à la population de trous noirs aux données observées. L'analyse bayésienne repose également sur des a priori, qui sont des distributions de probabilité représentant une connaissance préalable des paramètres. Les priorités peuvent être informatives ou non, selon notre compréhension préalable des paramètres.

L’un des défis posés par le test du GR à l’aide des données GW est la forte corrélation entre les paramètres décrivant la population de binaires de trous noirs et les paramètres décrivant les écarts par rapport au GR. De mauvaises hypothèses sur la population de trous noirs peuvent biaiser l’inférence sur les écarts par rapport au GR. Par exemple, supposer un a priori uniforme pour la population de trous noirs alors qu’elle suit en réalité une distribution en loi de puissance conduirait à un résultat biaisé.

Pour démontrer l’impact des hypothèses astrophysiques, les auteurs ont comparé des modèles avec des priors uniformes à des modèles avec des priors motivés par l’astrophysique. Les résultats ont montré des différences significatives dans les distributions postérieures. L'inclusion d'informations astrophysiques a conduit à une préférence pour les binaires avec des rapports de masse plus égaux, ce qui a entraîné une masse de gazouillis de fusion plus faible et un coefficient de déviation plus négatif.

Les auteurs ont également utilisé les données LIGO pour contraindre la masse du graviton, une particule supposée médiatrice des interactions gravitationnelles. En incluant des a priori astrophysiques, la contrainte sur la masse du graviton a été réduite, montrant un plus grand soutien pour un graviton sans masse et moins de soutien pour les écarts par rapport au GR.

En conclusion, les auteurs soulignent l’importance d’inclure les a priori astrophysiques dans les tests de GR utilisant les données GW. Ces a priori aident à réduire les biais liés aux a priori non informatifs et à améliorer la précision des inférences. Cependant, il est essentiel d'échantillonner correctement l'espace antérieur et d'être conscient des biais potentiels qui peuvent encore exister.

- Sources:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. « Renforcer les tests d'ondes gravitationnelles de la relativité générale par rapport aux hypothèses astrophysiques » (Préimpression, arXiv)