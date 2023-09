Nouveau test au point de service pour la détection rapide du virus Monkeypox

Une étude de validation de principe publiée dans The Lancet Microbe présente un test prometteur au point d'intervention pour la détection rapide du virus de la variole du singe (MPXV). Les chercheurs australiens ont développé le test basé sur l’amplification isotherme et la technologie CRISPR-Cas. Grâce à sa sensibilité et sa spécificité élevées, le test a donné de bons résultats par rapport au test de référence par réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR).

La variole du singe est une maladie zoonotique causée par le MPXV, un gros virus à ADN double brin. Bien que signalés principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des cas ont également été observés chez des femmes et des nourrissons. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la variole du singe une urgence de santé publique entre juillet 2022 et mai 2023 en raison de son émergence soudaine, de sa propagation rapide et du manque d’informations sur l’efficacité des vaccins.

Actuellement, la méthode de diagnostic de référence pour la détection du MPXV est la qPCR, qui nécessite un équipement spécialisé et un personnel qualifié. Le diagnostic est généralement posé dans des laboratoires spécialisés et l'obtention des résultats peut prendre plusieurs jours après le prélèvement des échantillons, en particulier dans les contextes à faibles ressources.

Dans cette étude, les chercheurs ont développé un test au point d’intervention nommé « MPXV-CRISPR » pour une détection rapide du MPXV. Le test implique l'extraction de l'ADN génomique (ADNg) à partir d'échantillons cliniques, suivie d'une amplification et d'une détection à l'aide du clivage de l'ADN médié par CRISPR-Cas12a. Il peut être lu à l’aide de méthodes de bandelettes basées sur la fluorescence et à flux latéral.

Le test a démontré une sensibilité clinique de 100 % et une spécificité de 99.3 % par rapport au test qPCR et à un panel d’agents pathogènes viraux et bactériens. La lecture à flux latéral a atteint une sensibilité de 100 % et une spécificité de 98.6 % pour le MPXV, sans réactivité croisée avec d’autres virus.

Le test MPXV-CRISPR pourrait être un outil précieux pour le diagnostic rapide du MPXV sur le lieu d'intervention dans les contextes à faibles ressources. Elle peut être réalisée en 45 minutes environ, fournissant des résultats rapides et précis. Des recherches supplémentaires sont recommandées pour élargir la gamme de lignées MPXV en circulation ciblées par le test.

Sources:

– The Lancet Microbe : « Détection rapide du virus Monkeypox à l’aide d’un test médié par CRISPR-Cas12a : une étude de validation et d’évaluation en laboratoire »

– Définitions : Virus Monkeypox (MPXV) : Grand virus à ADN double brin qui provoque la variole du singe, une maladie zoonotique affectant à la fois les humains et les animaux. MPXV-CRISPR : Un test au point d'intervention pour la détection rapide du MPXV basé sur l'amplification isotherme et la technologie CRISPR-Cas. Test au point de service : test de diagnostic conçu pour être effectué là où un patient est présent, fournissant des résultats rapides sans avoir besoin d'équipement de laboratoire spécialisé ou de personnel formé. Amplification isotherme : méthode d'amplification des acides nucléiques à température constante, éliminant le besoin d'un cycleur thermique. Technologie CRISPR-Cas : un outil d'édition de gènes qui utilise l'ARN CRISPR (crRNA) et les protéines associées à CRISPR (Cas) pour cibler des séquences d'ADN spécifiques à des fins de clivage et de modification.