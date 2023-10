Dévoiler les secrets des galaxies : aperçus de GALAXY CRUISE et des astronomes citoyens

By

GALAXY CRUISE, en partenariat avec des astronomes citoyens et utilisant les images avancées du télescope Subaru, s'est lancé dans une mission visant à percer les mystères des galaxies. En examinant ces images, le projet a fait une découverte révolutionnaire : lorsque les galaxies entrent en collision et fusionnent, elles présentent des activités accrues. Cette révélation a mis en lumière la nature diversifiée de l’Univers, qui doit ses galaxies variées à ces collisions cosmiques sur des périodes de temps immenses.

GALAXY CRUISE, dirigé par l'Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ), est un projet de science citoyenne qui sillonne l'océan cosmique depuis 2019. Les astronomes citoyens, après avoir reçu une formation approfondie, ont apporté des contributions significatives au projet, permettant aux chercheurs de faire des découvertes sans précédent sur les interactions et les fusions de galaxies.

Le projet a invité des astronomes citoyens à aider à identifier les galaxies en interaction à partir d'images profondes capturées par le télescope Subaru avec Hyper Suprime-Cam (HSC). Ces personnes ne sont peut-être pas des astronomes professionnels, mais grâce à la formation dispensée par des professionnels, elles sont devenues compétentes dans la classification des galaxies. En deux ans et demi, environ 2.5 10,000 astronomes citoyens ont réalisé plus de 2 millions de classifications, ce qui n'aurait pas été possible par les seuls astronomes professionnels.

L'analyse des classifications de ces scientifiques citoyens a révélé qu'elles étaient remarquablement précises. Les images HSC profondes ont joué un rôle crucial dans l’obtention de cette grande précision, car elles ont révélé des caractéristiques auparavant cachées, telles que les bras spiraux dans des galaxies auparavant classées comme elliptiques. De plus, GALAXY CRUISE a réussi à capturer des caractéristiques de feinte indicatives d'interactions galactiques, grâce à la sensibilité et à la résolution des images HSC.

Ce projet a non seulement identifié des galaxies normales présentant des signes d'interaction, mais également des galaxies subissant actuellement de violentes fusions. Ces fusions violentes ont considérablement déformé les formes, démontrant l’immense pouvoir des classifications visuelles réalisées par un grand nombre d’astronomes citoyens.

L'une des principales découvertes de GALAXY CRUISE est que les galaxies en interaction, en particulier celles impliquées dans des fusions violentes, présentent des niveaux accrus d'activité de formation d'étoiles et une activité accrue dans les trous noirs supermassifs. Ces résultats suggèrent que la fusion finale des galaxies déclenche une poussée d’activité interne. Ces résultats sont publiés dans le premier article scientifique de GALAXY CRUISE, ce qui représente une étape importante pour les astronomes et les scientifiques citoyens participants.

L'approche de GALAXY CRUISE visant à identifier les galaxies en fusion grâce à une classification visuelle, malgré son caractère fastidieux, s'est avérée être une méthode puissante pour construire un échantillon complet de fusions. Cette approche, combinée aux images de haute qualité du télescope Subaru, a permis aux chercheurs de mieux comprendre la dynamique et les subtilités des galaxies.

