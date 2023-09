Les images gagnantes envoûtantes du concours Photographe d’astronomie de l’année 2023

L'Observatoire royal de Greenwich a dévoilé les images gagnantes à couper le souffle du concours Photographe d'astronomie de l'année 2023. Le concours, qui en est à sa 15e édition, vise à mettre en valeur le travail de photographes spatiaux amateurs du monde entier.

L'image gagnante du concours de cette année, intitulée « Andromède, inattendue », a été prise par Marcel Drechsler, Xavier Strottner et Yann Sainty d'Allemagne et de France. La photographie capture un arc d’oxygène jamais vu auparavant à côté de la galaxie d’Andromède. Selon les photographes, l'image était une découverte accidentelle, car ils avaient initialement l'intention de capturer une belle image de la galaxie d'Andromède, mais ils sont tombés sur ce phénomène inattendu.

La photographie a attiré l'attention des scientifiques du monde entier, qui collaborent désormais pour étudier cet objet géant.

En plus du grand gagnant, le concours récompense les gagnants dans diverses catégories. Certains des gagnants notables des catégories comprennent :

– Photographe Skyscapes de l’année : « Grand Cosmic Fireworks » d’Angel An, mettant en vedette des sprites, un phénomène atmosphérique rare qui ressemble à des feux d’artifice.

– Photographe solaire de l'année : « A Sun Question » d'Eduardo Schaberger Poupeau, mettant en scène le soleil avec un filament en forme de point d'interrogation.

– Photographe lunaire de l’année : « Mars-Set » d’Ethan Chappel, capturant une occultation de Mars survenue le 8 décembre 2022.

– Photographe Aurorae de l’année : « Brushstroke » de Monika Deviat, exposant la beauté d’une aurore isolée.

– Photographe de planètes, comètes et astéroïdes de l’année : « Suspended in a Sunbeam » de Tom Williams, offrant une vue unique de Vénus en fausses couleurs infrarouges/ultraviolettes.

– Photographe humain et spatial de l'année : « Zeila » de Vikas Chander, mettant en valeur les côtes dangereuses de la côte atlantique de la Namibie.

– Photographe d'étoiles et de nébuleuses de l'année : « Nouvelle classe de nébuleuses galactiques autour de l'étoile YY Hya » de Marcel Drechsler, présentant la découverte de nébuleuses galactiques jusqu'alors inconnues.

– Prix Sir Patrick Moore du meilleur nouveau venu : « Sh2-132 : Blinded by the Light » d'Aaron Wilhelm, mettant en vedette le complexe Sh2-132 près de la frontière des constellations de Céphée et de Lacerta.

– Jeune photographe de l’année : « The Running Chicken Nebula » de Runwei Xu et Binyu Wang, mettant en lumière l’amas d’étoiles Collinder 249 au sein d’une nébuleuse gazeuse incandescente.

– Prix Annie Maunder pour l'innovation en image : « Black Echo » de John White, capturant le son du trou noir au centre de la galaxie Persée à l'aide d'une source audio du projet Chandra Sonification de la NASA.

Ces images incroyables mettent en valeur la beauté et les merveilles de notre univers et témoignent du talent et de la passion des photographes spatiaux amateurs du monde entier.

Sources : Site Internet du Photographe Astronome de l’Année