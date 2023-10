Les superbes galaxies capturées par le télescope spatial Hubble de la NASA

Le télescope spatial Hubble de la NASA continue de nous étonner avec ses images époustouflantes de galaxies. Chaque jour de la semaine, la NASA partage une nouvelle image d'une galaxie capturée par Hubble. Ces images fournissent non seulement des informations fascinantes sur ces galaxies lointaines, mais constituent également un régal visuel pour les passionnés d'astronomie.

Avant de nous plonger dans la beauté de ces photos de galaxies, comprenons d'abord ce qu'est une galaxie. Les galaxies sont de vastes quartiers cosmiques composés d’étoiles, de gaz et de poussières maintenus ensemble par la gravité. Ils se présentent sous différentes tailles et formes, allant de ceux comportant des millions d’étoiles à ceux comportant des milliards. La Voie lactée, notre galaxie natale, n’est qu’une galaxie parmi les milliards que compte l’univers, et des estimations récentes suggèrent la présence de milliards de galaxies.

Le télescope spatial Hubble a tourné son regard vers de nombreuses galaxies, capturant près de 10,000 4654 galaxies en une seule image. L'une des galaxies présentées par la NASA est NGC 4654, une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Vierge. NGC 4639 affiche une distribution asymétrique d'étoiles et d'hydrogène gazeux neutre. Cette asymétrie pourrait être le résultat d'une interaction avec une galaxie compagne appelée NGC XNUMX et de l'influence de la forte force gravitationnelle de l'amas de galaxies de la Vierge.

Une autre galaxie présentée par la NASA est NGC 612, une galaxie radio rare de forme lenticulaire. Les galaxies lenticulaires ont un renflement central et un disque semblables aux galaxies spirales, mais n'ont pas les bras caractéristiques. NGC 612 est une galaxie active, émettant beaucoup plus de rayonnement infrarouge que de lumière visible. C’est l’une des cinq radiogalaxies non elliptiques connues, et les scientifiques étudient encore les raisons de son émission radio.

NGC 6951, située à environ 78 millions d'années-lumière dans la constellation de Céphée, présente des bras spiraux bleu vif et un noyau galactique blanc brillant. Cette galaxie a connu des périodes de formation intense d’étoiles suivies de phases de repos. En son centre se trouve un trou noir supermassif entouré d’un anneau d’étoiles, de gaz et de poussières, qui fournit la matière nécessaire à la formation continue d’étoiles.

Enfin, la NASA présente NGC 1087, une galaxie spirale barrée qui s'étend sur 87,000 80 années-lumière de diamètre et se situe à XNUMX millions d'années-lumière de la Terre. Cette galaxie présente des régions de gaz moléculaire froid, représentées par des stries rouge foncé, et des régions de formation d'étoiles actives caractérisées par un gaz ionisé rose vif. Les régions les plus bleues contiennent des étoiles jeunes et chaudes.

Ces images capturées par le télescope spatial Hubble fournissent des informations inestimables sur la nature et l'évolution des galaxies. Ils permettent aux scientifiques d’étudier la formation des étoiles, les interactions entre galaxies et le comportement des trous noirs supermassifs. L'exploration continue du cosmos par Hubble continue d'élargir notre compréhension du vaste univers dans lequel nous habitons.

Définitions:

– Galaxie : quartiers cosmiques massifs contenant des étoiles, du gaz et de la poussière maintenus ensemble par la gravité.

– Galaxie spirale intermédiaire : type de galaxie dont la structure se situe entre une galaxie spirale barrée et une galaxie spirale non barrée.

– Radio Galaxy : Une galaxie qui émet des quantités importantes d’ondes radio.

– Galaxie lenticulaire : galaxie avec un renflement central et un disque semblable aux galaxies spirales mais dépourvue de bras spiraux caractéristiques.

– Galaxie Seyfert : Une galaxie active qui émet de grandes quantités de rayonnement infrarouge, même si elle semble normale en lumière visible.

– Galaxie radio non elliptique : Une galaxie radio qui n’est pas de forme elliptique mais possède une morphologie différente.

– Trou noir supermassif : Un trou noir dont la masse est des millions ou des milliards de fois supérieure à celle du soleil.

