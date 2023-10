Les nouvelles images du télescope spatial Hubble révèlent de superbes galaxies

La NASA a publié six nouvelles images de galaxies prises par le télescope spatial Hubble. Ces images fournissent des informations précieuses sur divers phénomènes cosmiques, notamment la formation des étoiles, l’évolution et les supernovae. Le télescope spatial Hubble observe le cosmos depuis plus de trois décennies et a réalisé environ 1.5 million d'observations. Il capte la lumière visible et ultraviolette, ainsi qu’une courte partie du spectre infrarouge, crucial pour l’étude des objets célestes.

L'orbite de Hubble autour de la Terre, à 340 milles au-dessus de la surface, lui permet de capter la lumière qui serait obstruée par l'atmosphère terrestre. Différents types de lumière offrent différents indices sur les objets célestes lointains. La lumière visible et ultraviolette révèle des phénomènes plus proches, tandis que la lumière infrarouge permet aux astronomes d'observer certains des phénomènes les plus anciens et les plus lointains de l'univers. Le télescope spatial James Webb, le dernier homologue de Hubble, se concentre sur la lumière infrarouge moyen et proche.

Les récentes images publiées par la NASA montrent diverses galaxies. NGC 4654, une galaxie spirale intermédiaire de la constellation de la Vierge, aide les chercheurs à comprendre le lien entre les jeunes étoiles et les gaz froids. NGC 612, une galaxie radio rare située dans la constellation du Sculpteur, émet d'importantes émissions radio, et les scientifiques étudient la raison de ce phénomène. NGC 6951, une galaxie spirale intermédiaire de la constellation de Cephus, abrite un trou noir supermassif entouré d'un anneau circumnucléaire et donne un aperçu des environnements cosmiques qui produisent des supernovae.

NGC 1087, une galaxie spirale barrée située dans la constellation de Cetus, montre une formation d'étoiles en cours, ce qui suscite l'intérêt des chercheurs. NGC 5068, une autre galaxie spirale barrée de la constellation de la Vierge, contient de la poussière interstellaire et des milliers de régions de formation d'étoiles. Enfin, NGC 685, une galaxie spirale barrée de la constellation de l'Eridan, présente des bras bleus tourbillonnants et mesure environ la moitié de la taille de la Voie lactée.

Ces images représentent le travail remarquable du télescope spatial Hubble pour percer les mystères de notre univers. En capturant des images époustouflantes, la NASA est en mesure de partager les merveilles de l'espace avec le monde.

