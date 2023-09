L'importance du gaz dans la respiration des galaxies

Le gaz joue un rôle crucial dans le cycle de vie des galaxies. Si les étoiles et les galaxies font depuis longtemps l’objet d’observations astronomiques, ce n’est que récemment que les chercheurs ont pu constater et mieux comprendre l’impact significatif des gaz sur la formation et l’évolution de ces structures cosmiques.

Le terme « gaz » fait référence au milieu interstellaire, que l’on peut trouver entre les galaxies, ainsi qu’au gaz circumgalactique qui entoure étroitement une galaxie. Ces termes sont utilisés par les astronomes pour décrire les différentes régions de gaz, mais il n’y a pas de frontière stricte entre elles.

Les astronomes ont commencé à comprendre le flux complexe de gaz entre les galaxies, leur milieu circumgalactique et le milieu intergalactique. Ce flux joue un rôle essentiel dans la régulation de la formation des étoiles, car la respiration continue du gaz est essentielle à la naissance de nouvelles étoiles. Lorsque ce flux cesse, la formation des étoiles cesse également.

Le processus de respiration des galaxies implique l’interaction entre les étoiles, la gravité, ainsi que la température et la densité du gaz. Lorsque l’Univers s’est formé, le gaz s’est accumulé dans les galaxies et a donné naissance aux étoiles. À mesure que les étoiles meurent, elles rejettent du gaz dans l’espace environnant, qui est initialement chaud et diffus. Cependant, à mesure que le gaz quitte la galaxie, il se refroidit et sa densité augmente. Cela permet à la gravité de ramener le gaz dans la galaxie, où il peut s'effondrer et former de nouvelles étoiles.

Les astronomes ont réussi à observer le flux de gaz entrant et sortant des galaxies depuis les années 1960 en utilisant la lumière de quasars lointains. Ils ont découvert que le gaz circumgalactique proche des galaxies a une métallicité plus élevée, ce qui indique qu'il est le résultat de l'expulsion du gaz par les étoiles. Le gaz contenu dans le milieu circumgalactique agit également comme source de carburant pour la formation d’étoiles dans les galaxies.

Des études à grande échelle ont révélé que le gaz présent dans le milieu circumgalactique est jusqu'à 1,000 10,000 fois plus dense que le gaz présent dans le milieu intergalactique. La température de ce gaz varie de 1 XNUMX à XNUMX million de Kelvins, ce qui le rend à la fois plus chaud et plus froid que le gaz intergalactique. Cependant, l’étude du gaz entrant est difficile en raison du chevauchement des signaux avec ceux des galaxies elles-mêmes.

La cause de l’écoulement du gaz, plus facile à observer, reste incertaine. Cela pourrait être le résultat de supernovae, de vents stellaires ou même de la rétroaction d’un trou noir. Néanmoins, quelle que soit la cause spécifique, le flux de gaz finit par cesser, ce qui conduit à l'arrêt de la formation d'étoiles dans les galaxies. Une fois qu’une galaxie devient au repos, elle ne formera plus d’étoiles et apparaîtra en rouge.

Même s’il reste encore beaucoup à apprendre sur la respiration galactique, les simulations fournissent des informations utiles aux astronomes. La simulation FIRE, par exemple, modélise la formation et l’évolution des galaxies sur des milliards d’années, permettant aux chercheurs de visualiser le flux de gaz entrant et sortant de ces structures cosmiques.

En conclusion, le gaz est un élément essentiel dans le processus de respiration des galaxies. Comprendre le rôle du gaz dans la formation des étoiles et le cycle de vie des galaxies est crucial pour comprendre les origines des étoiles, des planètes et même de la vie elle-même.

