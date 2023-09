Comprendre comment respirent les galaxies :

Pendant des siècles, les astronomes ont concentré leur attention sur les étoiles et les galaxies, pour finalement découvrir que la majorité de la matière d’une galaxie est en réalité du gaz. Grâce aux progrès technologiques, les astronomes sont désormais capables d’observer et d’étudier le flux de gaz entrant et sortant des galaxies, mettant ainsi en lumière le processus de respiration de ces structures cosmiques. Lorsqu’une galaxie cesse de respirer, la formation d’étoiles s’arrête.

Le gaz existe sous diverses formes dans l’espace. Lorsqu’il réside entre les galaxies, on l’appelle milieu intergalactique, tandis que le gaz entourant une galaxie est appelé gaz circumgalactique. Il ne s’agit pas de barrières distinctes mais plutôt de noms utilisés par les astronomes pour décrire ces différentes phases du gaz.

Le flux de gaz entre une galaxie, son milieu circumgalactique et le milieu intergalactique est crucial dans la régulation de la formation des étoiles. Les étoiles, la gravité, ainsi que la température et la densité des gaz jouent tous un rôle dans ce processus. À mesure que le gaz s’accumule dans les galaxies et que les étoiles se forment, le gaz finit par être expulsé lorsque les étoiles meurent, en particulier sous forme de supernovae. Le gaz, à ce stade, est chaud et diffus, résistant au compactage.

Cependant, à mesure que le gaz quitte la galaxie et se refroidit, sa densité augmente, permettant à la gravité d'exercer une attraction plus forte. Le gaz est ensuite ramené dans la galaxie où il peut s'effondrer en nuages ​​et donner naissance à de nouvelles étoiles. Ce cycle de recyclage des gaz permet aux galaxies de continuer à respirer.

Les astronomes ont découvert le concept de respiration galactique dans les années 1960 lorsqu’ils ont observé la lumière de quasars lointains traversant des nuages ​​de gaz. Depuis lors, les progrès technologiques ont fourni aux astronomes de meilleurs outils et une compréhension plus approfondie de ce phénomène.

En étudiant le milieu circumgalactique, les astronomes ont découvert des preuves de la respiration des galaxies sous la forme de nuages ​​​​de gaz séparés à l'extérieur des galaxies. Certains nuages ​​​​de gaz ont des métallicités plus élevées, ce qui indique qu'ils proviennent des galaxies et ont ensuite été expulsés. Ce gaz de métallicité plus élevée est un signe clair de la présence d’un gaz déjà présent dans une galaxie.

Bien que comprendre les spécificités de la respiration galactique reste un défi, les astronomes ont découvert que le gaz présent dans le milieu circumgalactique est jusqu'à 1,000 10,000 fois plus dense que le gaz intergalactique. La température de ce gaz varie de 1 XNUMX à XNUMX million de Kelvins, ce qui le rend à la fois plus froid et plus chaud que le milieu intergalactique.

Les causes de ces fuites de gaz sont encore incertaines, avec des possibilités telles que les supernovae, les vents stellaires, les jets de trous noirs et les rétroactions. Quels que soient les mécanismes exacts en jeu, ce processus respiratoire finit par s’arrêter, ce que les astronomes appellent « l’extinction ».

Comprendre comment respirent les galaxies est essentiel pour comprendre la relation complexe entre le flux de gaz, la formation d’étoiles et l’évolution des galaxies. Les recherches et enquêtes en cours dans ce domaine continuent d’approfondir notre connaissance du cosmos et de la place que nous y occupons.