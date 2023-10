La naissance d'une nouvelle planète : preuve d'une collision planétaire détectée dans un système stellaire lointain

Les astronomes ont potentiellement détecté les conséquences d’une collision massive entre deux planètes géantes dans un système stellaire lointain. La collision, si elle est confirmée, pourrait offrir une occasion unique d’assister à la naissance d’une nouvelle planète et de mieux comprendre le processus de formation planétaire.

En décembre 2021, les astronomes ont observé une étoile ordinaire semblable au soleil, connue sous le nom d’ASASSN-21qj, connaissant un scintillement et une atténuation inhabituels. Bien que ces phénomènes ne soient pas rares et soient généralement attribués au passage de matière entre l'étoile et la Terre, un astronome amateur nommé Arttu Sainio a souligné que l'émission de lumière infrarouge de l'étoile avait augmenté d'environ 4 % deux ans et demi avant le événement de gradation.

Sur la base de ces observations, les chercheurs proposent que le scintillement et l’atténuation pourraient s’expliquer par une collision cataclysmique entre deux planètes. On pense que les impacts géants de cette nature sont courants dans les dernières étapes de la formation des planètes et peuvent influencer de manière significative la taille, la composition et les orbites des planètes d’un système.

La collision aurait libéré une énorme quantité d’énergie, créant une masse de matière chaude et rougeoyante des centaines de fois plus grande que les planètes d’origine. Ce corps planétaire en expansion, observé à l'aide du télescope spatial WISE de la NASA, s'est progressivement refroidi et rétréci au fil des millions d'années, formant potentiellement une toute nouvelle planète.

L’impact aurait également généré des panaches de débris dont certains se seraient vaporisés et condensés en glace et cristaux de roche. Ces panaches auraient pu passer entre ASASSN-21qj et la Terre, provoquant une atténuation erratique de l'étoile.

Si l’interprétation de ces événements est correcte, l’étude de ce système stellaire pourrait fournir des informations précieuses sur les mécanismes de formation des planètes. À partir des observations limitées réalisées jusqu’à présent, les chercheurs ont déduit que les planètes en collision avaient une masse plusieurs fois supérieure à celle de la Terre, potentiellement comparable en taille à celle d’Uranus et de Neptune. De plus, la température du corps après l'impact a été estimée à environ 700°C, ce qui suggère la présence d'éléments à faible température d'ébullition, comme l'eau.

Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur la compréhension des collisions planétaires et la naissance de nouveaux mondes. En étudiant les conséquences de tels événements, les scientifiques peuvent découvrir des informations cruciales sur les processus qui façonnent notre univers.

