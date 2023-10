L'histoire violente de la galaxie d'Andromède révélée par le projet d'archéologie galactique

Un récent projet d'archéologie galactique mené par une équipe internationale d'astrophysiciens a dévoilé l'histoire violente et dramatique de la galaxie d'Andromède, la grande galaxie la plus proche de notre Voie lactée. En analysant la composition chimique des étoiles d’Andromède, les chercheurs ont pu reconstituer son passé. Ils ont découvert une abondance d’éléments, notamment des nébuleuses planétaires et des étoiles géantes rouges, indiquant un processus de formation turbulent. En fait, l’équipe estime que la création d’Andromède a été plus chaotique que la formation de la Voie lactée.

Les chercheurs suggèrent qu'Andromède a connu une intense formation d'étoiles, qui a jeté les bases de la galaxie, suivie d'une période secondaire de naissance d'étoiles il y a entre 2 et 4.5 milliards d'années. Cette deuxième période d’éclatement d’étoiles a probablement été déclenchée par une « fusion humide », lorsqu’Andromède est entrée en collision et a fusionné avec une autre galaxie riche en gaz. L'afflux de gaz lors de cette fusion a alimenté la formation d'étoiles supplémentaires.

L'équipe a également trouvé des preuves suggérant qu'Andromède a subi des collisions et des fusions avec d'autres galaxies dans le passé. En examinant la composition chimique des étoiles d'Andromède, ils ont identifié deux signatures distinctes dans les composants de son disque. Une famille d’étoiles contenait dix fois plus d’oxygène que de fer, tandis que l’autre groupe contenait des quantités similaires de ces deux éléments. Cette découverte précieuse met en lumière la nature de la collision suggérée et son impact sur la population stellaire d'Andromède.

Le projet d'archéologie galactique fournit non seulement un aperçu du passé d'Andromède, mais laisse également entrevoir son avenir turbulent. La Voie lactée et Andromède sont actuellement sur une trajectoire de collision, qui devrait entrer en collision dans environ 4.5 milliards d'années. Cette collision entraînera une transformation significative pour les deux galaxies, effaçant leurs bras spiraux distinctifs. Les populations stellaires, y compris notre propre système solaire, survivront mais seront projetées sur de nouvelles orbites autour d'un nouveau centre galactique.

Les découvertes de l'équipe contribuent à une enquête plus large sur les origines des éléments chimiques dans l'univers. D’autres études utilisant des télescopes avancés comme le télescope spatial James Webb continueront d’explorer Andromède et permettront de mieux comprendre son histoire et ses origines.

Sources:

– Les lettres du journal astrophysique