Une vision plus claire de la Voie lactée : l'exploration des amas globulaires par Gaia

La mission spatiale Gaia, lancée il y a dix ans par l'Agence spatiale européenne (ESA), visait à créer une carte 3D de notre galaxie, la Voie lactée. Après avoir observé 1.8 milliard d’étoiles et cartographié la Voie lactée, les scientifiques ont réalisé qu’il leur manquait une vue claire des régions du ciel densément peuplées. Pour résoudre ce problème, l’observatoire spatial Gaia s’est concentré sur l’étude des amas globulaires, qui sont des super-conglomérations d’étoiles.

Les amas globulaires sont des collections denses de centaines de milliers d'étoiles et comptent parmi les objets les plus anciens de l'univers. En étudiant ces amas, les scientifiques ont découvert que le Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée mais plutôt dans les amas ouverts que l'on trouve dans l'un des bras spiraux de la galaxie appelé bras du Sagittaire.

L'ESA a fait appel à des astronomes amateurs pour les aider à analyser les données collectées sur un amas globulaire particulier appelé Omega Centauri, situé à environ 17,090 XNUMX années-lumière de la Terre. L'analyse a révélé un demi-million de nouvelles étoiles au sein de cet amas et même des objets cosmiques si massifs qu'ils courbent la lumière.

L'exploration des amas globulaires par Gaia a permis de mieux comprendre ces structures célestes. Le grand nombre d’étoiles au sein de ces amas peut souvent submerger les télescopes, ce qui rend difficile leur étude correcte. Cependant, les observations de Gaia ont permis une représentation plus détaillée et plus précise de ces clusters.

Le choix d’étudier Omega Centauri a été motivé par son statut de plus grand amas globulaire connu de la Voie lactée pouvant être observé depuis la Terre. Avec un diamètre de 150 années-lumière et un poids estimé à quatre millions de fois celui du soleil, Omega Centauri est réparti sur environ 10 millions d'étoiles. La cartographie de cet amas par Gaia a révélé le plus grand nombre de nouvelles étoiles à ce jour et a mis en lumière la répartition des étoiles au sein de la Voie Lactée.

Un phénomène fascinant observé par Gaia est la lentille gravitationnelle, où la lumière traversant des objets lourds comme des amas globulaires se déforme. En raison de l’attraction gravitationnelle de ces amas, la lumière se courbe, entraînant un effet grossissant. Gaia a identifié 381 cas de lentille gravitationnelle au sein de l'amas Omega Centauri, permettant l'observation de sources lumineuses lointaines appelées quasars. Ces quasars pourraient être alimentés par des trous noirs, et la capacité de Gaia à les étudier grâce à l'effet de lentille de l'amas fournit des informations précieuses sur ces phénomènes lointains.

À l'avenir, Gaia prévoit de publier davantage de données, notamment des informations sur huit régions riches en étoiles supplémentaires, en 2025. Les scientifiques espèrent que cela aidera à confirmer l'âge de notre galaxie, à localiser son centre, à comprendre l'évolution stellaire et, à terme, à fournir un aperçu de l'évolution des étoiles. âge de l'univers lui-même.

