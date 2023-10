L'observatoire Gaia découvre un demi-million d'étoiles dans un amas voisin

L'observatoire Gaia de l'Agence spatiale européenne a publié ses dernières données, révélant des découvertes révolutionnaires. Dans sa troisième publication de données, Gaia a identifié un demi-million d'étoiles dans un amas voisin, environ 400 lentilles gravitationnelles et les orbites de plus de 156,000 XNUMX astéroïdes.

Les étoiles nouvellement identifiées sont situées dans Omega Centauri, le plus grand amas globulaire visible depuis la Terre. Gaia a observé dix fois plus d'étoiles au cœur de l'amas, y compris des étoiles 15 fois plus faibles que celles détectées précédemment.

Cette publication de données constitue une étape importante pour les chercheurs, car elle fournit des informations précieuses sur la structure, la distribution et le mouvement des étoiles d'Omega Centauri. Alexey Mints, membre de la collaboration Gaia, a exprimé son enthousiasme à l'idée d'utiliser tout le potentiel de Gaia pour créer une carte complète à grande échelle du cluster.

En plus des étoiles, Gaia a également observé plus de 380 lentilles gravitationnelles, qui sont des objets qui courbent et focalisent la lumière provenant de parties éloignées de l'univers. Ces lentilles permettent aux astronomes d’étudier les galaxies anciennes et potentiellement de mieux comprendre la matière noire.

Christine Ducourant, astrophysicienne impliquée dans la collaboration, a souligné la découverte de quasars à lentilles lointaines parmi les objets observés. Les quasars sont des noyaux galactiques extrêmement brillants alimentés par des trous noirs. L'identification de ces quasars aide les astrophysiciens dans leur quête de compréhension des anciens noyaux galactiques actifs.

De plus, les futures publications de données de Gaia sont très attendues. La quatrième version, attendue pour 2026, présentera des observations de huit régions spatiales riches en étoiles. La publication finale des données de la mission est prévue pour 2030.

Cette remarquable publication de données de Gaia marque une nouvelle étape dans notre compréhension du cosmos et fournit aux chercheurs des informations vitales sur la dynamique stellaire, l’évolution des galaxies et les mystères de l’univers.

Sources:

– L'Agence spatiale européenne

– La collaboration Gaia

– L'Institut Leibniz d'Astrophysique de Potsdam