La mission Gaia publie de nouvelles données cartographiant la Voie Lactée

La mission Gaia de l'Agence spatiale européenne a récemment publié une quantité importante de données, fournissant des informations précieuses sur la structure de la Voie lactée. Gaia est un observatoire spatial dédié à la création d'une carte 3D complète de notre galaxie, comprenant les étoiles, les planètes, les comètes et les astéroïdes.

La dernière publication de données inclut un demi-million de nouvelles étoiles et des détails sur plus de 150,000 526,587 astéroïdes au sein de notre système solaire. Ces informations comblent les lacunes des versions précédentes, en particulier dans les zones du ciel densément peuplées. Par exemple, l’amas globulaire Omega Centauri, le plus grand amas visible depuis la Terre, présente désormais dix fois plus d’étoiles qu’auparavant, avec un total de XNUMX XNUMX nouvelles étoiles identifiées.

En plus de ces étoiles, Gaia a découvert un nombre important de lentilles gravitationnelles. La lentille gravitationnelle se produit lorsqu'un objet massif, tel qu'un amas de galaxies, déforme l'espace-temps, agissant comme une loupe et permettant aux chercheurs d'observer des objets plus éloignés. Gaia a identifié 381 candidats solides pour les quasars à lentille, dont 50 candidats hautement probables. Ces quasars à lentilles sont des noyaux galactiques extrêmement brillants alimentés par des trous noirs.

L'objectif principal de Gaia est d'étudier les étoiles, mais en prime, il capture également de précieuses données cosmologiques. La mission offre une perspective unique sur l'univers et ses objets, depuis les objets de notre système solaire jusqu'aux quasars photographiés à des milliards d'années-lumière.

Avec chaque publication de données, Gaia élargit notre compréhension de la Voie Lactée et de ses différentes composantes. Les scientifiques peuvent désormais utiliser cette richesse d’informations pour étudier les amas plus en détail et explorer des objets lointains qui étaient auparavant hors de notre portée. La perspective du ciel de Gaia continue d'offrir des aperçus remarquables de l'univers dans lequel nous vivons.

Sources:

– Mission Gaia de l'Agence spatiale européenne

– Institut Leibniz d'astrophysique de Potsdam en Allemagne

– Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux