Une nouvelle formation de supercontinent pourrait menacer la vie sur Terre dans 250 millions d’années

Des scientifiques de l’Université de Bristol ont utilisé des modèles climatiques sur ordinateur pour prédire les conséquences potentiellement dévastatrices d’une future formation de supercontinent. Ils pensent que dans environ 250 millions d’années, les continents de la Terre fusionneront pour former un nouveau supercontinent appelé Pangea Ultima. Cette fusion entraînerait des conditions climatiques extrêmes, rendant la planète pratiquement inhabitable pour les humains et les mammifères.

En simulant les tendances de la température, du vent, de la pluie et de l’humidité sur le supercontinent, les chercheurs ont pu calculer l’impact sur les niveaux de dioxyde de carbone. Ils ont découvert que la formation de la Pangée Ultima entraînerait des éruptions volcaniques plus fréquentes, libérant de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et réchauffant davantage la planète. De plus, le soleil deviendrait plus brillant, émettant plus d’énergie et contribuant à l’effet de réchauffement global.

Alexander Farnsworth, l'auteur principal du document de recherche, a déclaré que la combinaison de la continentalité, d'un soleil plus chaud et d'une augmentation des niveaux de CO2 créerait des températures extrêmement élevées, pouvant atteindre 40 à 50 degrés Celsius. Les niveaux élevés d’humidité exacerberaient encore la chaleur, rendant impossible la survie des humains et de nombreuses autres espèces en raison de leur incapacité à refroidir leur corps par la sueur.

Bien que les prévisions aient été calculées en supposant que les humains arrêteraient de brûler des combustibles fossiles, les chercheurs ont averti que le doublement des niveaux actuels de dioxyde de carbone pourrait se produire beaucoup plus tôt si des mesures immédiates ne sont pas prises pour faire face à la crise climatique.

Cette prévision alarmante rappelle que les conséquences du changement climatique peuvent être graves et qu’une action urgente est nécessaire pour en atténuer les effets. La recherche sert d’appel à donner la priorité aux pratiques durables et à réduire les émissions de carbone afin de garantir un avenir habitable pour les générations à venir.

