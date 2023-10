Le DLR construit un banc d'essai pour les robots d'exploration martiens et lunaires

L'équipe de robotique du DLR, l'agence spatiale allemande, a construit un banc d'essai de 1500 XNUMX mètres carrés pour ses futurs robots d'exploration martiens et lunaires. Ce banc d'essai, situé dans la ville d'Oberpfaffenhofen, à l'extérieur du centre de robotique et mécatronique du DLR, fournit un environnement simulé pour tester les performances de ces robots.

Le banc d'essai est équipé de simulants pour les surfaces lunaires et martiennes, notamment des matériaux tels que le basalte, les roches de lave et la suévite. Il comporte divers obstacles de terrain, tels que des dunes de sable, des collines, des tunnels, des ravins, des rochers et des monticules, que les robots doivent traverser. L'objectif est de tester les capacités des robots à extraire des échantillons et à se déplacer sur différents types de terrain.

Un aspect clé des tests est la coordination de plusieurs plates-formes robotiques. Le banc d'essai vise à évaluer comment ces robots peuvent travailler ensemble efficacement en termes d'extraction et de navigation d'échantillons. Les robots utiliseront également des cartes de l’espace créées dynamiquement pour faciliter leur navigation.

Bien que le banc d'essai ait ses limites, telles que sa taille et l'absence d'environnement scellé sous vide ou de simulation de gravité, il remplit son objectif de fournir un terrain réaliste sur lequel les robots doivent être testés. Il n’a pas été conçu pour tester la dureté du rayonnement ou les conditions atmosphériques, qui peuvent être évaluées par différents moyens.

La première mission à utiliser ce banc d'essai sera le rover IDEFIX, développé en collaboration avec l'agence spatiale française CNES. Le rover devrait être envoyé à Phobos dans le cadre de la mission MMX depuis le Japon.

Le banc d'essai du DLR pour les robots d'exploration martiens et lunaires devrait être une ressource précieuse pour l'agence et ses partenaires dans le développement et le perfectionnement des technologies requises pour les futures missions spatiales.

