Le potentiel de la farine d’eau comme source de nourriture et d’oxygène pour les astronautes dans l’exploration spatiale

Des scientifiques de l'Université Mahidol en Thaïlande étudient le potentiel de la farine d'eau, la plus petite plante à fleurs sur Terre, comme source de nourriture et d'oxygène pour les astronautes lors de l'exploration spatiale. La farine d'eau, ou Wolffia, est une plante sans racines qui flotte à la surface des lacs et des étangs d'Asie. Sa capacité à produire de l’oxygène par photosynthèse et sa teneur élevée en protéines en font un candidat attrayant pour soutenir les astronautes lors de missions plus longues et de visites d’autres corps célestes.

Pour étudier les effets de la gravité sur la croissance et le développement de la farine d'eau, les chercheurs ont soumis la plante à des conditions d'hypergravité à l'aide d'une centrifugeuse au centre technique de l'Agence spatiale européenne (ESA) aux Pays-Bas. La centrifugeuse peut simuler jusqu'à 20 fois la gravité terrestre, permettant aux scientifiques d'observer comment la farine d'eau s'adapte à différents environnements gravitationnels.

La simplicité de la farine d'eau, dépourvue de racines, de tiges ou de feuilles, en fait un sujet idéal pour étudier les effets de la gravité sur la croissance des plantes. Son cycle de vie court de cinq à dix jours permet aux chercheurs d’observer l’intégralité de son cycle de vie et d’étudier sa réponse en hypergravité sur une courte période.

Les expériences consistent à placer de la farine d'eau dans des récipients équipés de LED qui simulent la lumière naturelle du soleil et à les faire tourner à grande vitesse. Les chercheurs peuvent étudier deux générations de farine d’eau au cours de la période de test de deux semaines. Ils extraient ensuite des échantillons pour analyse chimique afin de mieux comprendre la réponse de la farine d'eau à l'hypergravité.

Avant de tester la farine d'eau à des niveaux de gravité extrêmes, l'équipe avait déjà utilisé des clinostats, des appareils qui simulent une faible gravité ou une microgravité, pour observer la croissance des plantes. Les comparaisons entre la croissance des plantes à gravité normale et la microgravité simulée ont montré peu ou pas de différence. Cependant, les chercheurs visent à étendre leurs observations à l’ensemble du spectre gravitationnel pour mieux comprendre comment les plantes s’adaptent et prospèrent dans différents environnements gravitationnels.

Grâce à sa capacité à produire de l’oxygène et à son potentiel en tant que source de protéines, la farine d’eau est prometteuse pour l’agriculture spatiale et pour le soutien des astronautes lors de missions spatiales de longue durée. Des recherches et des analyses plus poussées aideront à déterminer son adéquation au soutien de l’exploration spatiale humaine.

