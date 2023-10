La mission chinoise Chang'e-8 offrira de l'espace pour des équipements scientifiques internationaux

La prochaine mission lunaire chinoise Chang'e-8, dont le lancement est prévu en 2028, offrira une opportunité sans précédent à d'autres pays de fournir des équipements scientifiques. La mission aura une capacité de charge utile de 200 kg (440 lb) et les pays intéressés pourront soumettre des lettres d'intention à l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) d'ici la fin de cette année. Wang Qiong, concepteur en chef adjoint de la mission, a déclaré que la priorité serait donnée aux projets innovants, aux robots capables de saisir des objets à la surface de la lune et aux instruments scientifiques complémentaires à ceux chinois.

En plus des instruments fixes, les pays participants peuvent également fournir des robots, des rovers et des véhicules volants capables de fonctionner de manière indépendante après l'atterrissage. La CNSA salue également la coopération au niveau des missions, dans laquelle la Chine et ses partenaires lanceraient et exploiteraient leurs sondes séparément mais collaboreraient en orbite ou exploreraient conjointement la surface lunaire.

Cette opportunité de coopération internationale est sans précédent, dans la mesure où les missions précédentes n’ont transporté qu’une fraction de la capacité de charge utile. Par exemple, la mission Chang'e-6, dont le lancement est prévu l'année prochaine, transportera moins de 20 kg d'équipement en provenance de France, de Suède, d'Italie et du Pakistan.

L'objectif de la Chine est d'établir une base lunaire près du pôle sud de la Lune d'ici 2035, et la mission Chang'e-8 pourrait contribuer à faire avancer cet objectif. Les sites d'atterrissage potentiels pour la mission incluent la crête de connexion Shackleton-de Gerlache ou trois cratères connus sous le nom de Leibnitz Beta, Amundsen et Cabeus, qui contiendraient tous de la glace d'eau susceptible de soutenir une base lunaire.

La mission Chang'e-8 est encore en phase de conception et comprendra un atterrisseur, un rover et un robot opérationnel. Il transportera un total de 14 instruments pour les enquêtes géologiques, les observations de la Terre depuis la Lune, l'analyse d'échantillons lunaires sur place et les tests de technologie d'utilisation des ressources. L'équipement comprendra des caméras, un sismomètre, un télescope à rayons X mous, un détecteur de champ électromagnétique basse fréquence et un imageur multispectral pour l'observation de la Terre.

Thomas Zurbuchen, ancien administrateur scientifique associé de la NASA, a exprimé son enthousiasme concernant les projets chinois d'exploration de la Lune et a souligné l'importance de la coopération internationale dans l'espace. "Explorer la Lune (...) change non seulement notre compréhension de la Lune, mais aussi la relation entre la Lune et la Terre, et donc l'histoire de la Terre", a déclaré Zurbuchen, aujourd'hui professeur à l'ETH Zurich en Suisse. Il a souligné le potentiel de collaboration entre les pays de la communauté spatiale.

Sources:

- Reuters