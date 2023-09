Des astronomes découvrent un ancien champ magnétique dans une galaxie lointaine

By

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire en détectant le champ magnétique d’une galaxie si éloignée que sa lumière a mis plus de 11 milliards d’années pour atteindre la Terre. Cette galaxie existait lorsque l’univers n’avait que 2.5 milliards d’années. Cette découverte fournit des informations clés sur la formation des champs magnétiques dans les galaxies, y compris notre propre Voie lactée.

Notre galaxie, ainsi que d’autres galaxies, est parcourue de champs magnétiques qui s’étendent sur des dizaines de milliers d’années-lumière. Cependant, le processus par lequel ces champs se forment et évoluent reste largement inconnu des scientifiques. Les connaissances limitées sur les champs magnétiques dans les galaxies proviennent du fait que les astronomes ont principalement cartographié les champs magnétiques des galaxies proches.

En utilisant les capacités d’imagerie haute résolution du réseau ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), les chercheurs ont découvert un champ magnétique pleinement développé dans une galaxie lointaine. Ce champ est structurellement similaire à ceux observés à proximité de notre propre galaxie, mais il est environ 1000 16,000 fois plus faible que le champ magnétique terrestre et s'étend sur plus de XNUMX XNUMX années-lumière.

Ces nouvelles découvertes suggèrent que des champs magnétiques à l'échelle galactique peuvent se former rapidement au cours des premières étapes de la vie d'une galaxie. Le co-auteur Rob Ivison, astronome à l'Observatoire européen austral (ESO), explique que cette découverte offre une nouvelle perspective sur le fonctionnement interne des galaxies puisque les champs magnétiques sont intimement liés à la formation de nouvelles étoiles.

Les chercheurs ont fait leur découverte en étudiant la lumière émise par les grains de poussière de la galaxie lointaine 9io9. En présence d’un champ magnétique, les grains de poussière s’alignent, provoquant la polarisation de la lumière émise. ALMA a détecté et cartographié un signal polarisé provenant de 9io9, confirmant la présence d'un champ magnétique dans une galaxie si éloignée.

Cette découverte révolutionnaire met en lumière la formation précoce et l’évolution des champs magnétiques dans les galaxies. En approfondissant leurs recherches sur les champs magnétiques lointains, les scientifiques espèrent percer les mystères entourant ces caractéristiques galactiques.

– Nina Massey, correspondante scientifique de l'AP