Le télescope spatial James Webb découvre d'énormes galaxies depuis l'aube de l'univers

Le télescope spatial James Webb a fait une découverte révolutionnaire en repérant des galaxies lointaines qui sont plus grandes, plus massives et plus brillantes que prévu au cours du premier milliard d'années après le Big Bang. Cela a conduit les scientifiques à remettre en question les théories conventionnelles de la cosmologie et a même soulevé la possibilité que l’univers soit deux fois plus vieux qu’on l’avait estimé précédemment.

Une équipe de scientifiques a utilisé des simulations sophistiquées pour expliquer cet écart. Ils proposent que la formation furieuse et irrégulière d’étoiles dans l’univers primitif aurait pu provoquer la formation et l’évolution des galaxies plus rapidement que les galaxies proches d’aujourd’hui. Les simulations indiquent que même des galaxies moins massives peuvent apparaître lumineuses, grâce à une activité d'explosion d'étoiles ou à une formation d'étoiles rapide et irrégulière. La nature énergétique des protoétoiles et des étoiles nouveau-nées contribue à la luminosité de ces galaxies.

Les résultats, publiés dans Astrophysical Journal Letters, suggèrent que les galaxies formées à l’aube cosmique peuvent atteindre la luminosité souhaitée dans le temps limité écoulé depuis le Big Bang. Cette période, connue sous le nom d’aube cosmique, marque l’émergence de la lumière dans l’univers lors de la formation des premières étoiles et galaxies.

Cette découverte remet en question notre compréhension de la formation et de l’évolution des galaxies, mettant en évidence la nature complexe et dynamique de l’univers primitif. Le télescope spatial James Webb continue de repousser les limites de nos connaissances et fournit des informations précieuses sur le cosmos lointain.

