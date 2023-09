Une nouvelle étude révèle que les odeurs des myrtilles infectées peuvent repousser les mouches des fruits

By

Une équipe de chercheurs américains a découvert que les myrtilles infectées par le champignon Colletotrichum fioriniae émettent des odeurs qui repoussent la drosophile à ailes tachetées, une mouche des fruits destructrice. Les chercheurs ont pu recréer l’arôme répulsif du champignon, incitant les mouches à percevoir les fruits sains comme infectés. Cette découverte pourrait offrir une méthode alternative de lutte antiparasitaire réduisant le besoin d’insecticides.

La drosophile à ailes tachetées constitue une menace importante pour les fruits à peau fine et entraîne des pertes économiques pour les producteurs du monde entier. Les mouches sont difficiles à contrôler en raison de leur cycle de vie se déroulant à l’intérieur du fruit, où elles sont protégées des pulvérisations d’insecticides traditionnelles. De plus, leur taux de croissance exponentielle permet aux infestations de se propager rapidement. Cela a entraîné une utilisation massive de pesticides, une contamination de l’environnement et la promotion de la résistance aux insecticides.

Les chercheurs ont identifié des produits chimiques volatils spécifiques émis par le champignon qui repoussent les mouches D. suzukii. Deux de ces produits chimiques, le crotonate d’éthyle et le butyrate d’éthyle, se sont révélés particulièrement puissants pour repousser les mouches. Ces répulsifs naturels ont le potentiel d’être incorporés dans une stratégie de lutte antiparasitaire connue sous le nom de gestion « push-pull ». Dans cette approche, les répulsifs « repoussent » les insectes loin de la culture tandis qu’un attractif les attire vers un piège contenant de l’insecticide.

Les prochaines étapes pour l’équipe de recherche consisteront à tester ces répulsifs sur le terrain, seuls ou en combinaison avec des attractifs, afin de déterminer leur efficacité. Ils souhaitent également savoir si ces répulsifs peuvent fonctionner sur d'autres fruits infestés par D. suzukii, comme les fraises, les cerises et les framboises.

Dans l’ensemble, cette étude contribue à la nécessité d’approches alternatives pour lutter contre les mouches des fruits, offrant aux producteurs des options non toxiques réduisant leur recours aux insecticides.

