Champignons dans l’espace : avantages et risques potentiels

Les astronautes à bord de la station spatiale russe Mir ont découvert en 1988 que des champignons avaient réussi à se rendre dans l'espace et causaient des dommages importants à la station. Depuis lors, les voyageurs spatiaux sont aux prises avec la menace d’une contamination fongique dans l’espace. Malgré les efforts visant à établir des routines de nettoyage, les champignons continuent de présenter un risque non seulement pour la santé des astronautes, mais également pour l'intégrité structurelle des stations spatiales.

Cependant, au lieu de craindre les champignons, les scientifiques étudient désormais comment ces organismes survivent et s’adaptent dans l’environnement hostile de l’espace. Des chercheurs associés à l'Agence spatiale européenne (ESA) ont récemment mené des expériences d'hypergravité sur des champignons pour mieux comprendre leurs mécanismes. En étudiant leur croissance et leur comportement en microgravité, les scientifiques espèrent utiliser les champignons pour construire des colonies hors du monde et peut-être même les incorporer dans des médicaments hors du monde.

En 2016, des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont lancé pour la première fois des champignons dans l'espace pour étudier comment l'environnement de la station spatiale a amené les organismes à produire certaines molécules qu'ils ne produisent généralement pas sur Terre. Une espèce particulière, Aspergillus nidulans, est connue pour son potentiel dans le développement de médicaments contre l'ostéoporose.

L'étude de la capacité d'adaptation des champignons à réparer les dommages à l'ADN causés par les radiations spatiales pourrait s'avérer utile pour les missions spatiales à long terme avec équipage, comme celles vers la Lune ou vers Mars. Le maintien de la densité osseuse est une préoccupation pour les astronautes participant à ces missions, et les caractéristiques des champignons pourraient potentiellement contribuer à atténuer ce problème.

Des recherches similaires sont également menées sur Terre, l'ESA menant une étude sur les colonies fongiques dans des environnements d'hypergravité. En étudiant comment les espèces fongiques adultes réagissent aux réactions stressantes, les chercheurs espèrent mieux comprendre leur capacité à prospérer dans des conditions de microgravité.

Comprendre le comportement des champignons est crucial à mesure que l’exploration spatiale progresse. Les champignons présentent à la fois des risques et des opportunités, car ils peuvent constituer une menace pour la santé des astronautes et l’intégrité structurelle des engins spatiaux, mais ils ont également des applications bénéfiques telles que la production alimentaire et le développement de médicaments. En exploitant le potentiel des champignons, les scientifiques visent à créer une relation symbiotique entre les humains et les micro-organismes dans l’espace.

Sources:

– Article original : [source]

– « La contamination chimique de la Station spatiale internationale est hors de ce monde (et pas dans le bon sens) » (source)

– « La station spatiale russe Mir vue depuis la navette spatiale Atlantis lors de l'approche pour l'amarrage le 15 janvier 1997 » (source)

– « La centrifugeuse de grand diamètre de l'ESA est une centrifugeuse à quatre bras de 8 m de diamètre » (source)