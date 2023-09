Les champignons : une alternative durable et transformatrice pour les systèmes alimentaires

Dans une récente thèse de doctorat au Centre suédois pour la récupération des ressources, Neda Rousta explore le potentiel des champignons filamenteux pour révolutionner nos systèmes alimentaires. En exploitant la puissance de la fermentation microbienne, Rousta étudie divers aspects des champignons filamenteux, tels que l'optimisation de la production, la synthèse des nutriments et la création de produits alimentaires durables. Ses travaux mettent en évidence l'adaptabilité, la productivité et les propriétés nutritionnelles de ces champignons comestibles.

L'une des principales conclusions des recherches de Rousta est la capacité des champignons filamenteux, en particulier Aspergillus oryzae, à produire une biomasse nutritive avec une teneur en éléments nutritifs améliorée lorsqu'ils sont cultivés sur de la farine d'avoine. Cela ouvre la possibilité d’utiliser les champignons comme source alimentaire durable et saine. De plus, Rousta a découvert la capacité des champignons à synthétiser des substances bioactives comme la L-carnitine, Aspergillus oryzae surpassant les autres espèces fongiques à cet égard.

Au-delà de leurs bienfaits nutritionnels, les champignons filamenteux offrent des solutions potentielles à des enjeux sociétaux. L’élevage traditionnel dans nos systèmes alimentaires contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Les travaux de Rousta suggèrent que la fermentation fongique peut fournir des alternatives durables, atténuant potentiellement l'impact environnemental de l'agriculture traditionnelle.

Pour l’avenir, Rousta est déterminée à poursuivre ses recherches, que ce soit dans le milieu universitaire ou par le biais de collaborations avec l’industrie alimentaire. L’intensification des processus et la mise en œuvre pratique font partie de ses objectifs. En réfléchissant à son parcours en tant qu’étudiante au doctorat, Rousta le décrit comme à la fois stimulant et enrichissant. Son travail dans le domaine de la fermentation microbienne et de la production alimentaire durable impliquait une expérimentation rigoureuse, une analyse de données et une collaboration interdisciplinaire. À terme, elle espère contribuer à un avenir plus durable et plus sain pour les systèmes alimentaires mondiaux.

En explorant le potentiel des champignons filamenteux, les recherches de Neda Rousta offrent une voie prometteuse vers des systèmes alimentaires durables et transformateurs.