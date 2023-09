Une nouvelle relation symbiotique : les champignons et les plantes oléagineuses améliorent la protection des cultures

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Turku en Finlande a révélé le potentiel d'exploiter le pouvoir des champignons bénéfiques pour améliorer la protection et la productivité des cultures. Les chercheurs se sont concentrés sur Beauveria bassiana, un type de champignon connu pour sa capacité à lutter contre les insectes nuisibles. Généralement utilisés comme biopesticides pulvérisés sur les feuilles des cultures, ces biopesticides sont vulnérables à la dégradation par les UV. Cela a incité les chercheurs à explorer une approche alternative consistant à inoculer le champignon aux plants de colza, établissant ainsi une relation symbiotique unique.

L’étude a révélé que la croissance du champignon dans les plantes oléagineuses déclenchait une augmentation de la biosynthèse des flavonoïdes, des composés connus pour leurs multiples bienfaits pour les plantes, notamment leurs propriétés antioxydantes. Ces flavonoïdes ont divers rôles, tels que la protection contre les UV, la pigmentation des fleurs et la dissuasion des herbivores. L'interaction entre le champignon et la plante a entraîné une production accrue de métabolites, indiquant une réponse positive plutôt qu'un mécanisme de défense contre l'intrus fongique.

La prochaine étape pour les chercheurs consiste à examiner l’impact de ce champignon sur la résilience des plantes face aux facteurs de stress environnementaux et son influence sur la qualité des cultures. Les résultats de cette étude présentent un potentiel important pour une agriculture durable en réduisant la dépendance aux pesticides chimiques. Adopter la symbiose entre les microbes bénéfiques et les plantes cultivées offre une voie prometteuse pour des pratiques agricoles innovantes. En optimisant la résilience et la qualité des cultures tout en minimisant l’empreinte écologique, les sociétés peuvent sécuriser leur approvisionnement alimentaire de manière intelligente et durable.

Cette étude met en évidence l’importance des microbes dans la santé des plantes et le potentiel des outils biotechnologiques avancés pour conduire de nouvelles approches agricoles. Les futurs partenariats entre organismes, comme celui exploré dans cette étude, donnent un aperçu de l’avenir de l’agriculture, où la productivité des cultures et la durabilité écologique sont prioritaires.

Sources:

– Université de Turku, Finlande