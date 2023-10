La mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA cherche des solutions face aux défis de financement

By

La NASA est confrontée à un obstacle de taille dans son ambitieuse mission Mars Sample Return (MSR), qui vise à récupérer des échantillons de la planète rouge et à les ramener sur Terre pour un examen et une analyse approfondis. Comme le conclut un comité d'examen indépendant, le plan actuel rencontre des difficultés à se préparer pour un lancement d'ici 2028, avec un coût estimé à 10 milliards de dollars s'il respecte l'échéance de 2030. Cela pose un défi à l'objectif de la NASA d'explorer le potentiel de la vie ancienne sur Mars et de faire progresser la compréhension scientifique.

À l’origine, le plan impliquait de s’appuyer sur le rover Perseverance pour transporter les échantillons collectés sur Terre. Néanmoins, cette approche pourrait s’avérer longue et ne pas correspondre à la durée de vie opérationnelle prévue du rover. Comme alternative, la NASA a proposé un nouveau concept impliquant un atterrisseur et un Mars Ascent Vehicle (MAV) pour transporter les échantillons sur l'orbite martienne. Par la suite, une mission Earth Return Orbiter de l’Agence spatiale européenne rencontrerait le MAV et renverrait finalement les échantillons sur Terre. Malheureusement, le comité d'examen indépendant a conclu que ce plan n'était pas réalisable compte tenu du budget et du calendrier disponibles.

Aujourd’hui, la NASA se trouve à la croisée des chemins. L'agence doit s'engager sur une nouvelle voie et développer un nouveau concept de mission pour MSR. Cependant, malgré les défis, la NASA a lancé ce processus et prévoit de présenter un plan révisé au début de l'année prochaine.

QFP

Qu’est-ce que la mission Mars Sample Return (MSR) ?

La mission Mars Sample Return est un plan ambitieux de la NASA visant à collecter des échantillons de Mars et à les ramener sur Terre pour une analyse détaillée. En étudiant ces échantillons, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’histoire géologique de la planète rouge, le potentiel de vie ancienne et les conditions environnementales.

Pourquoi la mission MSR est-elle importante ?

La mission MSR est de la plus haute importance car elle recèle le potentiel de découvertes scientifiques révolutionnaires. Cela pourrait fournir des preuves cruciales de la vie passée ou présente sur Mars, révolutionnant ainsi notre compréhension des possibilités de vie au-delà de la Terre. De plus, la mission pourrait donner un aperçu de l'évolution géologique de la planète et offrir des informations précieuses pour les futures explorations humaines.

Quels sont les défis de financement de la mission MSR ?

Les défis de financement de la mission MSR proviennent principalement du budget limité et de la nature complexe de la mission. Le plan actuel, tel qu'examiné par un conseil indépendant, se heurte à d'importantes contraintes de temps et à un prix élevé. Le financement intégral de la mission, tout en garantissant la sécurité technique et en tenant compte des complexités techniques, est essentiel à son succès.