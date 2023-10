Un aperçu rare : l'éclipse lunaire partielle de samedi dévoile le drame de la nature vue du ciel

By

La nature est prête à offrir un spectacle céleste à couper le souffle ce samedi, alors qu'une éclipse lunaire partielle rare et captivante s'apprête à orner le ciel nocturne. Entre 8.35h9.53 et 80hXNUMX, les habitants de tout le pays auront l’occasion d’assister à une étonnante « morsure » prélevée sur le bord inférieur de la pleine lune. Une fenêtre de XNUMX minutes présente un moment précieux que les passionnés et les observateurs du ciel attendent avec impatience.

Contrairement à une éclipse lunaire totale, où la Lune est complètement engloutie par l’ombre de la Terre, il s’agira d’une éclipse lunaire partielle : seule une partie de la surface de la Lune sera immergée dans l’ombre. Au milieu de l’éclipse, vers 9.15hXNUMX, la « morsure » sera la plus prononcée, offrant un régal visuel enchanteur à ceux qui auront la chance de l’observer.

David Moore, PDG d'Astronomy Ireland, explique que les éclipses lunaires sont un phénomène relativement rare en Irlande. "En général, on peut s'attendre à voir une éclipse lunaire tous les deux ans, mais notre météo capricieuse signifie que nous devrons peut-être attendre une décennie pour en avoir un aperçu", ajoute-t-il. Cependant, Moore reste optimiste quant aux chances que quelqu'un dans le pays soit témoin de l'événement cosmique, quelles que soient les conditions météorologiques.

Même face au ciel nuageux, il reste encore une lueur d’espoir. D'une durée de 80 minutes, il permet une petite pause dans les nuages ​​qui pourrait révéler le spectacle. M. Moore conseille aux gens de continuer à vérifier le ciel toutes les cinq minutes, quelle que soit la perspective initiale. Pourtant, si la météo coopère, il recommande de régler une alarme à 9.15hXNUMX, le moment optimal pour observer la magnifique « morsure » qui se manifestera à la surface de la lune.

Frances McCarthy, éducatrice à l'observatoire du château de Blackrock à Cork, explique que la lune peut apparaître légèrement décolorée pendant l'éclipse. Alors que la lumière du soleil parvient à s'infiltrer à travers l'atmosphère terrestre et à atteindre la lune, l'atmosphère projette une ombre « floue », conférant une teinte rougeâtre à la lune. Ce phénomène peut présenter une lune grise ou subtilement teintée de rouge, offrant une expérience visuelle encore plus captivante.

Pour commémorer cet événement historique, Astronomy Ireland prévoit de présenter l'éclipse partielle de Lune dans un numéro spécial de son magazine. L'organisation invite également les passionnés d'astronomie et les photographes à proposer leurs meilleures photographies de l'éclipse, capturant la magie envoûtante qui se déroule dans notre ciel nocturne.