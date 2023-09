Les astronautes accomplissent des tâches à bord de la Station spatiale internationale

By

Dix résidents vivent actuellement sur la Station spatiale internationale (ISS), qui sert de laboratoire de recherche et de port spatial pour la collaboration internationale dans l'exploration spatiale. Trois nouveaux membres d'équipage sont arrivés le 19 septembre et ont commencé à s'adapter à la vie en apesanteur.

Loral O'Hara de la NASA et Nikolai Chub de Roscosmos sont tous deux des résidents orbitaux pour la première fois et ont déjà assumé diverses tâches de maintenance. O'Hara a traité des échantillons d'eau pour évaluer la qualité de l'eau à bord de la station, tandis que Chub a participé à une expérience visant à évaluer la fonction cardiovasculaire et respiratoire.

Les deux nouveaux membres d'équipage, ainsi que l'ingénieur de vol Oleg Kononenko de Roscosmos, ont été transportés vers l'ISS à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-24. Kononenko a passé une partie de sa journée à transférer des marchandises du Soyouz et à s'adapter à la vie à bord de la station.

En préparation de leur départ le 27 septembre, l'astronaute Frank Rubio de la NASA, le commandant Sergueï Prokopyev et l'ingénieur de vol Dmitri Petelin de Roscosmos ont passé du temps à se familiariser avec la vie en orbite et à suivre une formation pour la descente manuelle du vaisseau spatial Soyouz MS-23.

Les autres membres de l'équipage de l'Expédition 69 arrivés en août se sont installés dans leur routine et sont activement engagés dans diverses tâches. Jasmin Moghbeli de la NASA a collecté des données sur la tension artérielle, Andreas Mogensen de l'ESA a testé un nouveau système d'éclairage pour aider à maintenir le rythme circadien, Satoshi Furukawa de la JAXA a effectué des tâches de maintenance sur la caméra à bille interne et Konstantin Borisov de Roscosmos s'est concentré sur les tâches de plomberie orbitale.

Les membres de l'équipage de l'ISS continuent de travailler sur les tâches qui leur sont assignées, contribuant ainsi à la recherche scientifique et à l'étude de l'espace.

