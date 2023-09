La Lune des Moissons : un phénomène lunaire spectaculaire

La Harvest Moon, la dernière super lune de 2023, ornera le ciel jeudi et atteindra son apogée vendredi, coïncidant avec l’équinoxe d’automne. Cet événement céleste revêt une grande importance pour les agriculteurs, car il offre des soirées supplémentaires au clair de lune pendant la saison des récoltes.

La Lune des Moissons est la pleine lune la plus proche de l’équinoxe d’automne, qui a eu lieu le 23 septembre de cette année. Contrairement aux autres pleines lunes, la Lune des récoltes se lève au coucher du soleil pendant plusieurs soirées, permettant aux agriculteurs et aux équipes de récolte de travailler sous le clair de lune pendant de longues périodes.

Pour observer la Harvest Moon dans toute sa splendeur, la NASA recommande d'utiliser des jumelles avec un grossissement de 7 ou plus. Pour des grossissements plus importants, un trépied stable peut être nécessaire.

Les superlunes, comme la Harvest Moon, se produisent lorsque la lune atteint son point le plus proche de la Terre, appelé périgée lunaire. La Harvest Moon se situe à 90 % de son périgée, ce qui lui vaut le titre de super lune. Le terme « super lune » a été inventé par l’astrologue Richard Nolle en 1979 pour décrire cet alignement particulier.

La beauté de la Harvest Moon réside dans une illusion d’optique qui se produit lorsque la lune est proche de l’horizon. La Lune semble plus grande et plus brillante que les autres pleines lunes en raison du clair de lune filtrant à travers les particules atmosphériques de la Terre. La diffusion de la lumière bleue et la pénétration de la lumière rouge créent les teintes orange et rouge fascinantes qui ornent la Harvest Moon.

Alors, marquez vos calendriers et préparez-vous à assister à ce spectacle céleste époustouflant. La Lune des récoltes de 2023 promet d’être un spectacle à voir, combinant l’attrait d’une super lune avec le début symbolique de l’automne et la haute saison des récoltes.

