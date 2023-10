Des scientifiques découvrent des informations sur l'essor ancien de la vie marine

Des scientifiques de l'Université d'État de Floride ont trouvé les réponses à une énigme de longue date dans l'histoire de la Terre : pourquoi la vie marine a-t-elle connu un essor majeur il y a des millions d'années ? La période ordovicienne, qui s’est produite il y a environ 487 à 443 millions d’années, a été témoin d’une augmentation remarquable de la diversité des espèces marines, mais les raisons de cette explosion de vie restent floues. Cependant, une étude récente dirigée par Seth Young, professeur agrégé de géologie à la FSU et Anders Lindskog, chercheur postdoctoral, a mis en lumière cette ancienne transformation écologique et le rôle de l’oxygène dans celle-ci.

Pour percer ce mystère, les chercheurs ont analysé des échantillons de calcaire de la Scandinavie moderne, étudiant les niveaux d'iode et de calcium dans les roches comme indicateurs des anciens niveaux d'oxygène dans les océans. En utilisant cette méthode, l’équipe a pu suivre les changements dans les conditions d’oxygène au cours de la période ordovicienne. Les résultats ont révélé une augmentation progressive des niveaux d’oxygène dans les océans au cours de cette période, en particulier au début et au milieu. Les concentrations d’oxygène les plus élevées ont été trouvées dans l’ancien océan Iapetus, près de l’équateur, correspondant à une augmentation significative de la biodiversité et à des changements dans les écosystèmes.

L’étude met également en évidence la relation complexe entre le climat, les changements du niveau de la mer et l’oxygénation au cours de la période ordovicienne. Les climats plus froids retenaient davantage d’oxygène dissous dans l’eau et la baisse du niveau de la mer permettait aux eaux moins profondes d’entrer en contact avec l’atmosphère, augmentant ainsi la disponibilité d’oxygène. De plus, l’emplacement aux latitudes moyennes du paléocontinent Baltica a favorisé de forts courants océaniques et une activité éolienne, améliorant encore l’oxygénation.

Bien que cette recherche se penche sur l’histoire ancienne de la Terre, elle a des implications importantes pour comprendre comment la vie réagit aux changements environnementaux, notamment au changement climatique en cours. En étudiant le passé, les scientifiques peuvent mieux prédire la santé future des écosystèmes marins et relever les défis environnementaux contemporains. Les résultats soulignent également le rôle essentiel de la disponibilité de l’oxygène dans les écosystèmes marins et sa sensibilité aux changements climatiques.

En conclusion, cette étude fournit des informations précieuses sur l’essor ancien de la vie marine au cours de la période ordovicienne. Comprendre les facteurs qui ont contribué à cette explosion de la biodiversité peut nous aider à comprendre comment la vie a évolué au fil du temps et comment elle pourrait réagir aux futurs changements environnementaux.

Sources:

– « Les scientifiques dévoilent le mystère de l’essor de la vie marine » – Florida State University

– Géosciences naturelles