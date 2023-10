Dévoilement de l’étonnante évolution des chauves-souris noctilionoïdes

Les chauves-souris noctilionoïdes, un groupe diversifié de chauves-souris que l’on trouve principalement sous les tropiques américains, fascinent depuis longtemps les scientifiques. Avec plus de 200 espèces, ces chauves-souris ont évolué pour avoir des mâchoires et des dents parfaitement adaptées à l'exploitation d'une grande variété de sources de nourriture. Une étude récente publiée dans Nature Communications se penche sur les adaptations époustouflantes de ces chauves-souris et jette un nouvel éclairage sur l’évolution des visages des mammifères.

En comparant les différentes espèces de chauves-souris noctilionoïdes, l’équipe de recherche a fait des découvertes remarquables sur la façon dont les mâchoires et les dents des mammifères évoluent et se développent. Grâce à une analyse approfondie des formes et des tailles des mâchoires, des prémolaires et des molaires des chauves-souris à l'aide de tomodensitogrammes et d'autres méthodes, les chercheurs ont découvert des modifications constantes du nombre, de la taille, de la forme et de la position des dents. Par exemple, les espèces au museau court ont un nombre réduit de dents en raison de l'espace limité, tandis que les chauves-souris aux mâchoires plus longues ont de la place pour plus de dents, semblable à la configuration des dents de l'ancêtre des mammifères placentaires.

L'auteur principal, Alexa Sadier, souligne la vitesse étonnante à laquelle ces adaptations se sont produites : « Les chauves-souris ont les quatre types de dents : incisives, canines, prémolaires et molaires, tout comme nous. Les chauves-souris noctilionoïdes ont développé une grande diversité de régimes alimentaires en seulement 25 millions d’années, ce qui représente un laps de temps très court pour que ces adaptations se produisent. Ce parcours de transformation alimentaire a donné naissance à un large éventail de structures de mâchoires et de dents chez ces chauves-souris, leur permettant de se nourrir de fruits, de nectar, d'insectes, de poisson et même de sang.

Malgré les progrès significatifs réalisés dans la compréhension de l’évolution des chauves-souris noctilionoïdes, les facteurs exacts qui ont déclenché leurs adaptations alimentaires restent inconnus. Des questions subsistent quant à la manière dont ces chauves-souris ont rapidement développé des structures de mâchoires et de dents aussi diverses. En étudiant ces chauves-souris, les scientifiques espèrent percer les mystères de la formation et de la croissance de nos propres dents.

