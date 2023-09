Les mouches des fruits prennent des décisions en fonction des attentes, découvrent les chercheurs

By

Des chercheurs du Janelia Research Campus du HHMI ont confirmé une théorie selon laquelle les mouches des fruits prennent des décisions en fonction de leurs attentes quant à la probabilité de recevoir une récompense. L’équipe a découvert que les mouches des fruits peuvent attribuer une valeur à leur environnement en fonction de leurs attentes et choisir des actions en conséquence.

Le concept, connu sous le nom d’appariement, est un comportement courant observé chez de nombreuses espèces, y compris les humains. Dans le cas des mouches des fruits, elles utilisent des signaux sensoriels comme les odeurs pour évaluer la qualité des sources potentielles de nourriture. Les chercheurs ont identifié la région spécifique du cerveau de la mouche, appelée corps du champignon, où se produisent ces ajustements de valeurs. Cela leur a permis de tester la théorie du matching au niveau des circuits neuronaux.

Les expériences de l'équipe impliquaient une arène en forme de Y où une mouche des fruits devait choisir entre deux odeurs. Chaque odeur était associée à une probabilité différente de recevoir une récompense. Les chercheurs ont découvert que les mouches ont appris à s’attendre à des récompenses dans les mêmes proportions qu’elles leur ont été présentées et ont fait leurs choix en conséquence.

L’étude met en lumière le fonctionnement de la prise de décision dans des cerveaux plus simples et pourrait potentiellement aider les scientifiques à comprendre les processus de prise de décision chez les animaux plus gros, y compris les humains. Comprendre ces processus est particulièrement important dans le contexte de maladies comme la toxicomanie, où la prise de décision tourne mal.

Dans l’ensemble, la recherche met en évidence l’interaction entre l’expérience et la théorie et fournit une explication mécaniste de la façon dont les animaux apprennent et font des choix basés sur la valeur.

