Le changement climatique est lié à l’augmentation des événements météorologiques hivernaux extrêmes

Une nouvelle étude publiée dans le Bulletin de la Société météorologique américaine suggère que la fréquence des événements météorologiques hivernaux extrêmes en Amérique du Nord et en Europe a doublé depuis les années 1960. L’étude identifie des méandres géants dans le courant-jet mondial, connus sous le nom de modèles de vagues 4, comme étant à l’origine de périodes prolongées de conditions extrêmement froides et humides dans ces régions. Ces conditions météorologiques se synchronisent souvent sur les deux continents, entraînant des perturbations importantes.

Le jet stream est un fleuve d’air rapide qui circule autour de l’hémisphère nord d’est en ouest. Il s'écoule généralement dans des limites relativement droites, séparant l'air polaire froid des latitudes moyennes. Cependant, il peut parfois développer de grandes oscillations appelées ondes de Rossby. Certains scientifiques pensent que ces oscillations ont augmenté en taille et en fréquence en raison du réchauffement rapide de l'Arctique. En conséquence, les oscillations déstabilisent le système et génèrent des vents qui brisent la barrière nord-sud.

L’étude montre que lorsqu’une vague hivernale de type 4 se produit, les risques de froid extrême ou d’humidité dans les creux de la vague triplent. De plus, des conditions anormalement chaudes ou sèches peuvent se développer dans les sommets. Ces tendances ont été à l’origine d’événements météorologiques hivernaux dévastateurs au cours des dernières années, comme la vague de froid de février 2021 qui a touché une grande partie de l’Amérique du Nord, y compris le Texas, où un froid record a entraîné des pannes de courant et des dégâts importants.

Les chercheurs notent également que ces vagues 4 se produisent souvent simultanément des deux côtés de l’Atlantique, le sud-ouest de l’Europe et la Scandinavie étant les plus touchés. Les auteurs de l'étude suggèrent qu'il y a 50 ans, de telles vagues simultanées ne se produisaient en moyenne qu'une fois par hiver, alors qu'aujourd'hui elles se produisent en moyenne deux fois par an.

Bien que les mécanismes exacts à l’origine de l’émergence des vagues 4 nécessitent des recherches plus approfondies, l’étude souligne que les changements périodiques des conditions océaniques dans certaines parties du Pacifique pourraient être un déclencheur. Comprendre ces mécanismes pourrait aider les scientifiques à mieux prévoir et se préparer aux événements météorologiques hivernaux extrêmes à l’avenir.

La source:

– Bulletin de la Société météorologique américaine

- Columbia University

– Observatoire terrestre de Lamont-Doherty

– Université d’Uppsala