Le télescope extrêmement grand : percer les secrets de l’univers

By

La construction de l'Extremely Large Telescope (ELT) dans le désert chilien d'Atacama est actuellement en cours, avec l'objectif ambitieux de créer le plus grand télescope jamais construit. Avec un diamètre de miroir primaire de 39 mètres – légèrement plus petit que l’emblématique Arc de Triomphe de Paris – et une structure principale pesant 3700 XNUMX tonnes, l’ELT vise à révolutionner notre compréhension de l’univers.

Au cœur de l’ELT se trouve un imageur avancé appelé MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Développé par le Laboratoire de recherche en instrumentation spatiale et astrophysique (LESIA) de l'Observatoire de Paris, MICADO permettra à l'ELT de capturer des images détaillées de galaxies lointaines, d'étoiles individuelles, et même de contribuer à la recherche d'exoplanètes au-delà de notre propre système solaire.

L'un des défis auxquels sont confrontées les observations au sol est la turbulence de l'atmosphère terrestre, qui dégrade la qualité des images. Pour compenser cela, l'ELT intègre un système d'optique adaptative. Yann Clenet du LESIA explique que ce système mesure la déformation de la lumière à l'aide d'un capteur, puis utilise des optiques correctrices – des miroirs avec actionneurs – pour améliorer la qualité de l'image. Un ordinateur puissant détermine les commandes à envoyer aux miroirs, garantissant ainsi des performances optimales.

La configuration à cinq miroirs de l'ELT offrira aux astronomes une netteté et une clarté sans précédent dans leurs observations. Avec sa taille massive et sa technologie innovante, l'ELT promet de débloquer de nouvelles perspectives sur les mystères de l'univers et d'élargir notre connaissance du cosmos.

Sources:

– Observatoire européen austral (ESO)

– Laboratoire de Recherche en Instrumentation Spatiale et Astrophysique (LESIA) de l’Observatoire de Paris à Meudon

Définitions:

– Caméra d’imagerie optique multi-adaptative pour les observations profondes (MICADO) : un imageur avancé développé pour le télescope extrêmement grand

– Exoplanètes : planètes qui existent en dehors de notre propre système solaire

– Optique adaptative : technique utilisée pour compenser les turbulences atmosphériques dans les observations au sol en mesurant et en corrigeant la déformation de la lumière