Le rôle des protéines bactériennes dans la stabilisation des clathrates de méthane

Des gigatonnes de gaz à effet de serre sont piégées sous le fond marin sous forme de clathrates de méthane, qui sont de minuscules cages de glace qui emprisonnent le méthane et l'empêchent de s'échapper dans l'atmosphère. Ces formations de glace ont le potentiel d’avoir un impact sur le changement climatique et peuvent également causer des problèmes lors des forages offshore, tels que le gel et l’éclatement des canalisations.

Le processus biologique à l’origine de la stabilité des clathrates de méthane était jusqu’à présent largement inconnu. Pourtant, une étude récente d’une équipe de chercheurs de Georgia Tech a mis en lumière ce phénomène. Ils ont découvert une classe de protéines bactériennes qui jouent un rôle crucial dans la formation et la stabilité des clathrates de méthane.

L'équipe, dirigée par Jennifer Glass et Raquel Lieberman, a découvert que ces nouvelles protéines bactériennes sont aussi efficaces que les produits chimiques commerciaux utilisés dans le forage, mais qu'elles sont non toxiques, respectueuses de l'environnement et évolutives. Leur découverte a des implications pour la recherche de vie dans le système solaire et pourrait améliorer la sécurité du transport du gaz naturel.

Pour identifier ces protéines, les chercheurs ont examiné un échantillon de sédiments du fond marin au large des côtes de l’Oregon. Ils ont émis l’hypothèse que les sédiments contiendraient des protéines qui influencent la croissance des clathrates de méthane, similaires aux protéines antigel présentes dans le poisson. En utilisant le séquençage de l’ADN et la bioinformatique, ils ont identifié les gènes des protéines présentes dans les sédiments.

L’équipe a ensuite recréé les conditions du fond marin en laboratoire pour tester les effets des protéines sur la formation de clathrate de méthane. Ils ont construit une chambre de pression pour imiter la haute pression et la basse température du fond marin et ont observé que les protéines liant les clathrates réduisaient la consommation de gaz et augmentaient la température à laquelle les clathrates fondaient.

Cette étude révolutionnaire met en évidence l’importance de comprendre les systèmes biologiques naturels de la Terre et les avantages de la collaboration interdisciplinaire. Les résultats font non seulement progresser nos connaissances sur les clathrates de méthane, mais ont également des applications pratiques dans diverses industries.

Source : PNAS Nexus (2023). DOI : 10.1093/pnasnexus/pgad268