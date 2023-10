La bioinformatique : une réalité aux implications éthiques

La bio-informatique, autrefois un concept réservé à la science-fiction, est désormais une réalité. Les créateurs de DishBrain, en collaboration avec des bioéthiciens, abordent les implications éthiques, les avantages médicaux potentiels et les avantages environnementaux de ce domaine émergent. Dans leur article récemment publié dans Biotechnology Advances, l'équipe décrit un cadre complet pour une application responsable de la bio-informatique.

Le Dr Brett Kagan, directeur scientifique de la start-up de biotechnologie Cortical Lab et auteur principal de l'article, souligne la nécessité de progrès durables dans la combinaison de systèmes neuronaux biologiques avec des substrats de silicium pour produire un comportement semblable à celui de l'intelligence. Le groupe a été reconnu pour avoir développé DishBrain, une collection de 800,000 XNUMX cellules cérébrales vivantes dans une assiette permettant d'apprendre à jouer au Pong.

Abordant des questions philosophiques et éthiques, le professeur Julian Savulescu, titulaire de la chaire Uehiro d'éthique pratique à l'Université d'Oxford, souligne l'importance de définir ce qui est considéré comme « conscient » dans le contexte de la technologie actuelle. Le statut moral des bio-ordinateurs reste une question complexe, et l'article s'appuie sur les travaux du premier philosophe Jeremy Bentham, qui s'est concentré sur la question de la souffrance pour déterminer le statut moral.

Le potentiel de DishBrain pour la recherche médicale est également souligné dans l'article. En utilisant des lignées cellulaires plus diversifiées, la bio-informatique pourrait accélérer notre compréhension de maladies telles que l’épilepsie et la démence et conduire à un développement de médicaments plus rapide et meilleur. Actuellement, la recherche médicale s'appuie fortement sur des lignées cellulaires d'ascendance génétique de type européen, ce qui peut limiter l'identification d'effets secondaires liés à la génétique.

Un autre aspect important de la bio-informatique est son impact environnemental. Par rapport à l’informatique basée sur silicium, qui consomme de grandes quantités d’énergie, les intelligences biologiques, telles que DishBrain, sont beaucoup plus économes en énergie. L’industrie informatique étant un contributeur important aux émissions de carbone, l’exploration des bio-ordinateurs présente une raison environnementale impérieuse d’envisager des alternatives.

L'article sert de cadre de départ pour garantir une recherche et une application responsables de la bio-informatique. Il a été financé par le Wellcome Trust, le Conseil national de la recherche médicale du ministère de la Santé de Singapour et le gouvernement de l'État de Victoria.

Sources: Progrès de la biotechnologie