Des scientifiques remettent en question les théories traditionnelles sur les quasars et les disques d'accrétion

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui remet en question les théories traditionnelles sur les quasars et leurs disques d'accrétion. Les quasars sont des objets extrêmement brillants situés dans des galaxies lointaines et alimentés par des trous noirs supermassifs en leur centre. Selon la théorie standard du disque d’accrétion, la distribution spectrale d’énergie d’un quasar est influencée par sa luminosité intrinsèque. Cependant, des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine ont découvert que ce n’était pas le cas.

Le professeur agrégé Zhenyi Cai et le professeur Junxian Wang ont mené une étude du rayonnement optique à ultraviolet extrême émis par l'accrétion de trous noirs supermassifs. Ils ont découvert que la distribution spectrale d’énergie des quasars est indépendante de leur luminosité intrinsèque. Cela remet en question la compréhension traditionnelle et suggère que la théorie standard du disque d'accrétion pourrait ne pas expliquer complètement les phénomènes observés.

Les chercheurs ont également constaté un écart significatif par rapport aux prédictions de la théorie classique du disque d’accrétion dans la distribution d’énergie spectrale extrême ultraviolette des quasars. Cette découverte fournit un support substantiel pour les modèles intégrant les vents du disque d’accrétion. Ces vents pourraient jouer un rôle crucial dans la détermination des propriétés des quasars et de leurs disques d’accrétion.

L’étude a des implications plus larges pour notre compréhension de la physique de l’accrétion des trous noirs supermassifs et des phénomènes associés. Cela pourrait aider à faire la lumière sur la croissance de la masse des trous noirs, la réionisation cosmique, l’origine des régions larges, l’extinction des poussières ultraviolettes extrêmes, et bien plus encore.

Les futurs projets de satellites dotés de capacités de détection ultraviolette, tels que le télescope de la station spatiale chinoise, devraient fournir de nouvelles informations sur les propriétés physiques des quasars et des objets célestes similaires.

La source:

« Une distribution universelle moyenne de l'énergie spectrale pour les quasars, de l'optique à l'ultraviolet extrême » par Zhen-Yi Cai et Jun-Xian Wang, Nature Astronomy.