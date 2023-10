Le spectre de la dépendance à Internet : comprendre et catégoriser la dépendance à Internet

Une étude récente menée à l'Université de Surrey visait à répondre aux préoccupations croissantes liées à la dépendance à Internet en introduisant le concept de spectre de dépendance à Internet. Le but de ce spectre est de catégoriser et de clarifier les différents niveaux de dépendance à Internet, aidant ainsi les individus à reconnaître leur position sur ce spectre.

L'étude a porté sur 796 participants et a identifié cinq groupes distincts d'internautes. Le premier groupe, composé de 14.86 % des participants, a été classé comme « Utilisateurs occasionnels ». Ces personnes utilisent Internet pour des tâches spécifiques et ne passent que peu de temps en ligne. Ils sont généralement plus âgés, environ 33 ans, et moins intéressés par les nouvelles applications.

Le deuxième groupe, représentant 22.86 % des participants, était constitué des « utilisateurs initiaux ». Ces personnes passent parfois plus de temps en ligne que prévu initialement. Même s’ils oublient certaines tâches, ils ne se considèrent pas comme dépendants. Ce groupe a généralement environ 26 ans et montre un intérêt pour les nouvelles applications.

Le troisième groupe, « Expérimentateurs », représentait 21.98 % des participants et ressentait un malaise lorsqu'ils étaient hors ligne. Ils se sentent généralement mieux lorsqu’ils sont en ligne et aiment essayer de nouvelles applications. Ce groupe se situe dans la tranche d’âge de 22 à 24 ans.

Le quatrième groupe, « Addicts-in-Denial », représentait 17.96 % des participants. Ces utilisateurs présentent des comportements addictifs en ligne, comme nouer des amitiés en ligne et négliger les responsabilités réelles. Cependant, ils nient leur dépendance et font preuve de confiance dans l’utilisation de la technologie mobile.

Le dernier groupe, « Addicts », regroupe 22.36 % de participants qui reconnaissent ouvertement leur dépendance à Internet et reconnaissent l'impact négatif que cela a sur leur vie. Ils sont confiants dans leur utilisation des nouvelles applications et passent beaucoup plus de temps en ligne que les utilisateurs occasionnels.

Il est intéressant de noter que l’étude n’a trouvé aucun lien significatif entre le sexe et le comportement sur Internet. L’étude a également révélé qu’une dépendance accrue à Internet était corrélée à une plus grande confiance dans l’utilisation de la technologie mobile et l’expérimentation de nouvelles applications.

En outre, l'étude a indiqué que les expériences émotionnelles des individus lors de l'utilisation d'une application peuvent prédire leur engagement futur dans la réalité augmentée. Cependant, pour les personnes dépendantes d’Internet, les activités spécifiques auxquelles elles s’adonnent, que ce soit sur des sites Web ou dans des jeux, deviennent moins influentes.

La Dre Brigitte Stangl, l'une des chercheuses impliquées dans l'étude, a souligné l'importance d'apporter un soutien aux individus à différents stades de dépendance à Internet. Cette vision implique la nécessité de services numériques et d'applications de réalité augmentée qui répondent aux différents besoins des utilisateurs dans le monde numérique d'aujourd'hui.

Le spectre de la dépendance à Internet présenté dans cette étude offre des informations précieuses sur les diverses expériences que les gens vivent en matière de dépendance à Internet. Reconnaître où l’on se situe sur ce spectre peut être un tremplin vers une utilisation d’Internet plus saine et plus équilibrée.

La source:

