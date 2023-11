Dévoilement des os magnétiques d'une nébuleuse de la main Pulsar

By

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, des scientifiques utilisant les télescopes à rayons X de la NASA ont découvert les « os » magnétiques d'une structure en forme de main dans l'espace, apportant ainsi un nouvel éclairage sur le comportement des étoiles effondrées et les puissants champs magnétiques qui les entourent. Cette découverte remarquable offre un aperçu approfondi de la transformation d’une étoile mourante et de la formation d’une nébuleuse de vent pulsar.

L’histoire commence il y a environ 1,500 XNUMX ans, lorsqu’une étoile massive de notre galaxie a épuisé son combustible nucléaire et a subi un effondrement cataclysmique, entraînant la formation d’une étoile à neutrons. Ces étoiles à neutrons en rotation, appelées pulsars, offrent aux scientifiques une occasion unique d’étudier la physique extrême dans des conditions qui ne peuvent pas être reproduites sur Terre.

Les jeunes pulsars ont la capacité de créer de puissants jets de matière et d'antimatière, propulsés loin de leurs pôles, accompagnés d'un vent intense. Ces phénomènes donnent naissance à ce qu’on appelle une « nébuleuse du vent pulsar », qui peut prendre des formes extraordinaires. L'une de ces nébuleuses, connue sous le nom de MSH 15-52, présente une ressemblance frappante avec une main humaine.

En combinant les données de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA et de l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE), les chercheurs ont pu cartographier la structure complexe du champ magnétique au sein du MSH 15-52. Cette avancée a été rendue possible grâce au télescope IXPE, qui a observé la nébuleuse pendant 17 jours sans précédent, fournissant des informations détaillées sur son champ magnétique.

Les observations révèlent que le champ magnétique dans les régions de la nébuleuse associées à la génération de particules de haute énergie est très turbulent et complexe. Cependant, à mesure que ces particules traversent la nébuleuse, les lignes du champ magnétique se redressent et deviennent plus uniformes, entraînant une augmentation significative de la polarisation.

Le niveau élevé de polarisation suggère que le champ magnétique dans ces régions est remarquablement droit et uniforme, ce qui indique une faible turbulence. Cette découverte implique que les particules à l'intérieur de la nébuleuse reçoivent un regain d'énergie dans les régions turbulentes proches du pulsar, se dirigeant ensuite vers des zones où le champ magnétique est plus ordonné.

Cette recherche révolutionnaire approfondit non seulement notre compréhension des nébuleuses à vent pulsar, mais met également en valeur le pouvoir transformateur des télescopes à rayons X pour percer les mystères du cosmos. En examinant les « os » magnétiques de MSH 15-52, les scientifiques obtiennent des informations précieuses sur le comportement des pulsars, mettant ainsi en lumière les processus fondamentaux qui façonnent notre univers.

QFP

Qu'est-ce qu'une nébuleuse du vent pulsar ?

Une nébuleuse à vent pulsar est une nébuleuse créée par un pulsar, qui est une étoile à neutrons en rotation hautement magnétisée. Les jeunes pulsars peuvent créer des jets de matière et d'antimatière qui s'éloignent de leurs pôles, formant un vent qui interagit avec la matière environnante, créant ainsi une nébuleuse.

Comment fonctionnent les télescopes à rayons X ?

Les télescopes à rayons X, tels que Chandra et IXPE de la NASA, utilisent des détecteurs spécialisés pour capturer les rayons X à haute énergie émis par les objets célestes. Ces télescopes peuvent révéler des informations importantes sur le comportement de la matière dans des conditions extrêmes, fournissant ainsi un aperçu des processus qui se produisent dans l'univers.

Pourquoi la découverte du champ magnétique au sein de MSH 15-52 est-elle significative ?

En cartographiant le champ magnétique au sein de MSH 15-52, les scientifiques peuvent mieux comprendre la dynamique des nébuleuses à vent de pulsar et le rôle des champs magnétiques dans la formation de ces structures. Les observations fournissent des informations précieuses sur le comportement des particules à haute énergie et sur l’interaction complexe entre les champs magnétiques et la matière dans des environnements extrêmes.

(Source : NASA)