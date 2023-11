De nouveaux délices célestes à espérer en novembre 2023

By

Novembre s’annonce comme un mois passionnant pour les astronomes et les amateurs de merveilles célestes. Le sous-continent indien, en particulier, aura droit à un spectacle époustouflant d’étoiles et d’événements astronomiques. Que vous soyez astronome amateur ou que vous aimiez simplement vous émerveiller devant la beauté du ciel nocturne, voici quelques événements à venir que vous ne voudrez pas manquer.

1. Opposition de Jupiter – 2 et 3 novembre : Observez la plus grande planète de notre système solaire à son apogée alors que Jupiter atteint l’opposition. Ce phénomène se produit lorsque Jupiter est positionné directement en face de la Terre, ce qui le rend visible toute la nuit. Assurez-vous d'admirer ce spectacle impressionnant avant le lever du soleil.

2. Pluie de météores des Taurides du Sud – 5 et 6 novembre : Préparez-vous à une pluie de météores alors que les Taurides du Sud atteignent leur apogée. Avec le potentiel de produire jusqu’à cinq météores par heure, cet événement promet d’être un spectacle fascinant pour ceux qui auront la chance d’en être témoins.

3. Conjonction de la Lune et de Vénus – novembre : levez les yeux vers l'horizon oriental à 2 h 55 HNE pour assister à la conjonction de la Lune et de Vénus. Lorsque la Lune passe devant Vénus, sa luminosité sera temporairement bloquée, créant un moment céleste unique.

4. Pluie de météores des Taurides du Nord – du 11 au 13 novembre : Préparez-vous à être ébloui par un spectacle époustouflant alors que la pluie de météores des Taurides du Nord remplit le ciel nocturne. Le meilleur moment pour assister à ce spectacle est vers minuit, lorsque l'éclairement de la lune est réduit, permettant des conditions d'observation optimales.

5. Pluie de météores des Léonides – 18 novembre : marquez sur votre calendrier le pic de la pluie de météores des Léonides le 18 novembre. Sous un ciel sans lune, vous pourrez peut-être observer jusqu'à 15 météores par heure pendant les heures tardives du 17 novembre et le premières heures du 18 novembre.

6. Pleine Lune du Castor – 27 novembre : Alors que le mois touche à sa fin, assurez-vous de surveiller la Pleine Lune du Castor le 27 novembre. Avec un éclairage maximal à 4 h 16 HNE, cet affichage radieux sera une façon enchanteresse de terminer le mois.

Alors, prenez vos jumelles ou votre télescope et préparez-vous pour une aventure céleste en novembre 2023. Ne manquez pas ces événements astronomiques captivants qui vous laisseront bouche bée devant les vastes merveilles de l'univers.

QFP

– Qu’est-ce que l’opposition ?

L'opposition est un terme utilisé en astronomie pour décrire l'alignement d'une planète, comme Jupiter, directement en face de la Terre vue du Soleil. Cette position permet une visibilité et une luminosité optimales.

– Qu’est-ce qu’une pluie de météores ?

Une pluie de météores se produit lorsque la Terre traverse les restes d’une comète ou d’un astéroïde, ce qui entraîne une augmentation du nombre de météores entrant dans notre atmosphère. Ces météores apparaissent sous forme de traînées de lumière dans le ciel nocturne.

– Qu’est-ce qu’une conjonction Lune et Vénus ?

Une conjonction se produit lorsque deux corps célestes apparaissent proches l’un de l’autre dans le ciel nocturne. Dans ce cas, la Lune et Vénus s’aligneront, créant un spectacle visuel époustouflant.

– Pourquoi la Pleine Lune des Castors est-elle significative ?

La Pleine Lune du Castor est le nom donné à la pleine lune du mois de novembre. Traditionnellement, cette lune indiquait le moment de tendre les pièges à castors avant que les eaux ne gèlent, d'où son nom. C’est l’un des nombreux noms uniques donnés aux pleines lunes tout au long de l’année.