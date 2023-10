Exploration de l'âge des ténèbres cosmiques : la NASA et le laboratoire de Berkeley lancent une ambitieuse expérience lunaire

By

Le projet Lusee-Night (Lunar Surface Electromagnétique Experiment Night), financé par la NASA, devrait lancer une expérience révolutionnaire sur la face cachée de la Lune en 2025. En collaboration avec plusieurs laboratoires américains, Lusee-Night vise à rechercher d'anciens signaux radio provenant de la Lune. l’âge des ténèbres cosmiques il y a plus de 14 milliards d’années.

L’âge des ténèbres fait référence à la période qui a suivi le Big Bang, au cours de laquelle les premières étoiles et galaxies ont commencé à se former. Le Laboratoire national Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), partenaire clé du projet, a annoncé que la mission initiale de l'expérience durerait 18 mois. L’expérience devrait fournir des informations cruciales sur l’univers.

Firefly Aerospace, une organisation privée, transportera l'expérience sur la Lune. Le projet est une collaboration entre la NASA, le Département de l'Énergie, le Berkeley Lab, le Brookhaven National Laboratory, l'UC Berkeley et l'Université du Minnesota.

Le laboratoire de Berkeley construit actuellement l'antenne de l'expérience, qui tentera de détecter d'anciennes ondes radio. La face cachée de la Lune offre un environnement vierge et radio-silencieux, idéal pour capturer ces signaux. La Lune agit comme un bouclier, bloquant les ondes radio de la Terre, et en fonctionnant pendant la nuit lunaire, l'expérience peut éliminer davantage les interférences du Soleil.

Les conditions difficiles à la surface de la Lune posent des obstacles supplémentaires à l'expérience. Il faudra supporter des températures allant de -280 degrés Fahrenheit à 250 degrés Fahrenheit pendant la journée lunaire. De plus, comme la face cachée de la Lune ne fait jamais face à la Terre, une communication directe avec l’expérience est impossible. Au lieu de cela, toutes les données collectées par Lusee-Night seront transmises via un satellite relais qui passe au-dessus.

L'expérience se concentrera sur des fréquences comprises entre 0.5 et 50 mégahertz, mais il est prévu que de futures expériences plus sensibles soient nécessaires pour détecter les faibles signaux de l'âge des ténèbres. Malgré les défis techniques, Lusee-Night représente une entreprise passionnante pour explorer des territoires inexplorés et faire des découvertes astronomiques révolutionnaires.

Définitions:

– L’Âge des Ténèbres : Une période postérieure au Big Bang où les premières étoiles et galaxies commençaient à se former.

– Lunar Surface Electromagnétique Experiment Night (Lusee-Night) : Une expérience financée par la Nasa visant à détecter d’anciens signaux radio de l’âge des ténèbres cosmiques sur la face cachée de la Lune.

– Firefly Aerospace : Une organisation privée impliquée dans le transport de l’expérience Lusee-Night vers la Lune.