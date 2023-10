Explorer les schémas de mouvement : un point commun entre les organismes

Des scientifiques de l’Université Johns Hopkins ont fait une observation remarquable concernant les schémas de mouvement affichés par divers organismes. Leur étude révèle que les organismes, allant des microbes aux humains, présentent des schémas de mouvement similaires pour mieux comprendre et percevoir leur environnement. Cette recherche pourrait avoir un impact sur des disciplines telles que la robotique et les sciences cognitives.

L’étude s’est concentrée sur le poisson-couteau électrique, une espèce connue pour émettre des décharges électriques pour localiser un abri et échapper aux prédateurs. Les chercheurs ont remarqué que lorsque les lumières étaient éteintes, les poissons présentaient de fréquents mouvements de va-et-vient, leur permettant de détecter activement leur environnement dans l'eau sombre. À l’inverse, dans des conditions bien éclairées, le poisson-couteau se balançait doucement avec de rares mouvements rapides. Ce changement de comportement a été attribué au besoin du poisson d'explorer son environnement plus activement lorsque l'incertitude est élevée, et de revenir à un mode « exploitation » plus stable lorsque l'incertitude diminue.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont découvert que ce comportement de changement de mode ne se limitait pas aux seuls poissons. En créant un modèle pour simuler les comportements de détection clés, ils ont identifié les mêmes mouvements sensoriels dépendants dans d'autres organismes, notamment les amibes, les papillons de nuit, les cafards, les chauves-souris, les souris et les humains. Ces résultats démontrent que les organismes de différentes espèces ont développé des stratégies similaires pour optimiser leur perception du monde.

Les implications de l’étude vont au-delà de la compréhension du comportement animal. Les chercheurs pensent que leurs connaissances peuvent être appliquées pour améliorer la conception des drones de recherche et de sauvetage, des rovers spatiaux et d’autres robots autonomes. En intégrant ces schémas de mouvement sensoriels dans les systèmes de contrôle robotiques, les scientifiques espèrent améliorer la capacité des robots à naviguer et à donner un sens à leur environnement.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière l’interdépendance des schémas de mouvement au sein de divers organismes. Il met en évidence comment l’évolution a conduit à la convergence de solutions similaires, même chez des espèces très éloignées les unes des autres sur l’arbre de vie. À l’avenir, une exploration plus approfondie des mouvements de détection inconscients chez les animaux et autres organismes vivants promet d’approfondir notre compréhension de la cognition et potentiellement d’inspirer des avancées innovantes en robotique.

