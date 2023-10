Une nouvelle frontière : dévoiler l’univers primitif grâce à des simulations informatiques

Une simulation informatique révolutionnaire de l’univers primitif a fourni des informations remarquables sur la formation des galaxies et des étoiles à cette époque. Développée par des chercheurs de l’Université Maynooth en Irlande et du Georgia Institute of Technology, la simulation s’aligne remarquablement bien avec les observations faites par le télescope spatial James Webb (JWST), mettant en lumière les mystères de nos origines cosmiques.

Les premières observations du JWST faisaient allusion à un écart potentiel entre les attentes théoriques et la luminosité et la masse des premières galaxies étudiées. Cependant, les « simulations Renaissance », comme on les appelle, comblent efficacement cette lacune. Il s'agit d'une série de modèles informatiques sophistiqués de la formation des galaxies dans l'univers primitif, capables de résoudre la formation de petits amas de matière noire et de suivre leur coagulation en halos de matière noire, qui hébergeront finalement les galaxies que nous observons aujourd'hui.

De plus, ces simulations capturent avec succès la formation des toutes premières étoiles de notre univers, connues sous le nom d’étoiles de la Population III. Il est prévu que ces étoiles soient nettement plus massives et plus brillantes que les étoiles que nous voyons aujourd’hui. En s'alignant étroitement sur les modèles théoriques établis, les simulations confirment que les galaxies observées sont cohérentes avec la physique dictant les simulations cosmologiques.

L'auteur principal Joe M. McCaffrey, doctorant au Département de physique théorique de Maynooth, a souligné l'importance de ces simulations : « Nous avons montré que ces simulations sont cruciales pour comprendre notre origine dans l'Univers. À l’avenir, nous espérons utiliser ces mêmes simulations pour étudier la croissance de trous noirs massifs dans l’Univers primitif.

Le Dr John Regan, professeur agrégé au département de physique théorique de Maynooth, a loué le pouvoir du JWST pour révolutionner notre compréhension de l'univers primitif. Il a souligné que les observations du télescope révèlent un cosmos regorgeant de formations d'étoiles massives et d'une population évolutive de trous noirs massifs à une époque où l'univers avait moins de 1 % de son âge actuel.

À l’avenir, ces observations guideront l’affinement des modèles théoriques, offrant ainsi une opportunité sans précédent d’approfondir notre compréhension des premiers stades de l’univers.

QFP

Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) est un observatoire infrarouge en orbite qui complétera et étendra les découvertes du télescope spatial Hubble. Il couvre des longueurs d'onde de lumière plus longues que Hubble, ce qui lui permet de voir à l'intérieur des nuages ​​de poussière où se forment aujourd'hui les étoiles et les systèmes planétaires, ainsi que d'observer les premières galaxies qui se sont formées au début de l'univers.

Que sont les étoiles de Population III ?

Les étoiles de la population III sont les premières étoiles qui se seraient formées dans l'univers. On s’attend à ce qu’elles soient nettement plus massives et plus brillantes que les étoiles actuelles. L’étude des étoiles de la population III fournit des informations précieuses sur les premiers stades de la formation des étoiles et sur l’évolution des galaxies.