Théorie de l'assemblage : relier la physique et la biologie pour comprendre la complexité et l'évolution

Un nouveau cadre théorique appelé « Théorie de l'assemblage » a été développé par une équipe internationale de chercheurs pour combler le fossé entre la physique et la biologie, offrant ainsi une approche unifiée pour comprendre la complexité et l'évolution du monde naturel. Ce travail révolutionnaire, publié dans Nature, offre un aperçu transformateur de l'évolution biologique et de son lien avec les lois physiques universelles, avec des applications très diverses allant de la recherche de la vie extraterrestre à la compréhension des origines de la vie elle-même.

La théorie de l'assemblage s'appuie sur des recherches antérieures sur la détection de la vie et l'indice d'assemblage moléculaire. Les chercheurs ont attribué un score de complexité aux molécules, connu sous le nom d’indice d’assemblage moléculaire, qui mesurait le nombre minimal d’étapes de formation de liaisons nécessaires pour construire une molécule. Ils ont montré que cet indice est mesurable expérimentalement et est en corrélation avec les molécules dérivées de la vie.

La nouvelle étude introduit un formalisme mathématique autour d’une quantité physique appelée « Assemblage ». Cette quantité capture la quantité de sélection requise pour produire des objets complexes en fonction de leurs indices d'abondance et d'assemblage. La théorie de l'assemblage offre une nouvelle perspective sur la physique, la chimie et la biologie, unifiant ces disciplines comme différentes perspectives de la même réalité sous-jacente. Cela représente une étape importante vers une théorie fondamentale qui relie la matière inerte et vivante.

Les chercheurs ont démontré l'applicabilité de la théorie de l'assemblage pour quantifier la sélection et l'évolution dans divers systèmes, allant des molécules simples aux polymères et structures cellulaires complexes. Il explique à la fois la découverte de nouveaux objets et la sélection d’objets existants, permettant des augmentations illimitées de complexité, caractéristiques de la vie et de la technologie.

La théorie de l'assemblage a le potentiel de révolutionner plusieurs domaines scientifiques, de la cosmologie à l'informatique. Il offre une nouvelle façon de comprendre la matière qui constitue notre monde, non seulement en tant que particules immuables, mais également en tant que définie par la mémoire nécessaire à la construction d'objets par sélection au fil du temps. Avec davantage de raffinement et d’exploration, la théorie de l’assemblage pourrait transformer notre compréhension des formes de vie connues et inconnues et pourrait même résoudre l’origine de la vie grâce à des expériences en laboratoire.

En conclusion, la théorie de l’assemblage fournit de nouvelles informations approfondies sur la physique qui sous-tend la complexité biologique et l’innovation évolutive. Il ouvre des possibilités passionnantes pour la recherche interdisciplinaire à l’intersection de la physique, de la chimie, de la biologie et de la théorie de l’information, promettant de remodeler notre compréhension du monde naturel.

