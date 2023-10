Nouvelles découvertes sur le graphène : magnétisme non conventionnel et ferro-valléetricité

Des scientifiques du MIT ont fait une découverte surprenante sur les propriétés du graphène, une seule feuille de graphite de la taille d'un atome. Ils ont découvert que lorsque le graphène est empilé en cinq couches selon un motif rhomboédrique, il prend un état rare appelé « multiferroïque ». Dans cet état, le graphène présente à la fois un magnétisme non conventionnel et un comportement électronique exotique appelé ferro-valléetricité. C’est la première fois que cette propriété est observée dans cinq couches de graphène, et non dans moins de couches. La découverte de cette propriété pourrait avoir des implications importantes pour la conception de dispositifs de stockage de données pour les ordinateurs classiques et quantiques, car elle pourrait augmenter la capacité de stockage et diminuer la consommation d'énergie.

Le graphène, constitué d'un réseau hexagonal d'atomes de carbone, est connu pour sa résistance exceptionnelle malgré sa structure extrêmement fine. Dans cette étude, les chercheurs souhaitaient déterminer si le graphène pouvait présenter un comportement multiferroïque, dans lequel plusieurs propriétés se coordonnent pour présenter plusieurs états préférés. Les matériaux multiferroïques ont le potentiel d’améliorer la vitesse et le coût énergétique des disques durs, qui reposent actuellement sur un processus lent et consommateur d’énergie pour changer de domaine magnétique.

Les chercheurs ont découvert qu’une structure de cinq couches de graphène empilées selon un motif rhomboédrique peut présenter un comportement multiferroïque. Cette structure permet un mouvement lent des électrons et leur interaction efficace avec d’autres électrons. En exfoliant soigneusement des flocons de graphite individuels et en identifiant ceux comportant cinq couches disposées naturellement selon un motif rhomboédrique, les chercheurs ont pu étudier le comportement multiferroïque du graphène.

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour l'utilisation du graphène dans diverses applications électroniques. En exploitant ses propriétés uniques, les ingénieurs pourraient être en mesure de développer des dispositifs de stockage de données plus efficaces et de grande capacité. L'étude a été publiée dans la revue Nature.

Sources:

1. « La supraconductivité endormie du graphène se réveille » – MIT News

2. « Empilement multiferroïque de matériaux graphène monocouches » – Nature, doi : 10.1038/s41586-019-1377-2