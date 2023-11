Libérer le potentiel des MXenes : des nanofeuilles 2D transformées en architectures 3D

Grâce à leurs propriétés uniques et à leurs applications potentielles dans le secteur du stockage d’énergie, les MXènes, un type de carbures de métaux de transition, ont retenu l’attention des chercheurs. Ces nanomatériaux 2D, constitués de flocons ultra-fins, possèdent une résistance mécanique exceptionnelle, un rapport surface/volume élevé et une excellente stabilité électrochimique. Cependant, leur plein potentiel en tant que supercondensateurs est entravé par le défi du réempilage pendant le traitement, ce qui compromet leur accessibilité et leurs performances globales.

Pour surmonter cet obstacle, une équipe de chercheurs de l’Université Carnegie Mellon a développé une solution révolutionnaire qui transforme les nanofeuilles MXene 2D en architectures 3D. Dirigé par les professeurs Rahul Panat et Burak Ozdoganlar, ainsi que par le doctorat. candidat Mert Arslanoglu, l'équipe y est parvenue en infiltrant du MXene dans un échafaudage en céramique poreux à l'aide de la technique de coulée par congélation. Ce processus permet la création de squelettes céramiques avec des dimensions et une directionnalité de pores contrôlées.

L'innovation clé réside dans la capacité des flocons 2D MXene à recouvrir uniformément les surfaces internes des pores interconnectés de l'échafaudage en céramique pendant la phase de séchage, sans perdre aucun de leurs attributs essentiels. Cette approche garantit que les nanofeuilles sont disposées dans une structure 3D, les rendant plus accessibles aux réactions et maximisant leurs performances électrochimiques. L'utilisation de différents solvants pendant le processus de coulée par congélation permet également la formation de diverses répartitions de pores, améliorant encore la polyvalence du système de matériaux.

Les chercheurs ont mené des expériences en utilisant des supercondensateurs à deux électrodes de type « sandwich » connectés à une lumière LED. Les nouveaux supercondensateurs à base de MXène ont démontré des valeurs de densité de puissance et d'énergie plus élevées que celles atteintes précédemment, démontrant le potentiel de ce système matériel pour les applications de stockage d'énergie. De plus, l’évolutivité et la reproductibilité du processus le rendent adapté à la production de masse, ouvrant ainsi la porte à une utilisation commerciale dans des appareils tels que les véhicules électriques.

Les implications de cette recherche s'étendent au-delà des MXènes, car l'approche peut être appliquée à d'autres matériaux à l'échelle nanométrique comme le graphène, et le squelette céramique peut être remplacé par des polymères et des métaux. Cette avancée pourrait potentiellement révolutionner le domaine du stockage de l’énergie et ouvrir la voie au développement de nouvelles technologies. L’intégration des supercondensateurs MXene dans les véhicules électriques n’est peut-être plus un rêve lointain.

QFP

Que sont les MXènes ?

Les MXènes sont des nanomatériaux bidimensionnels constitués de carbures ou de nitrures de métaux de transition, caractérisés par leurs paillettes ultra fines.

Quels sont les défis rencontrés par les MXenes dans les applications de stockage d'énergie ?

Pendant le traitement, les MXènes ont tendance à se réempiler, réduisant ainsi leur accessibilité et entravant leurs performances en tant que supercondensateurs.

Comment les chercheurs ont-ils surmonté ce défi ?

Les chercheurs ont développé une méthode pour infiltrer le MXene dans un échafaudage en céramique poreux par coulée par congélation, ce qui a abouti à une architecture 3D qui maximise les performances électrochimiques des MXenes.

Quels sont les avantages du nouveau système matériel ?

Le nouveau système de matériaux à base de MXene présente des valeurs de densité de puissance et d'énergie plus élevées, est évolutif et peut être produit en série pour des appareils commerciaux.

Quelles autres applications peuvent bénéficier de ce système de matériaux ?

Outre les dispositifs de stockage d'énergie, le système matériel a des applications potentielles dans les batteries, les piles à combustible, les systèmes de décarbonation, les dispositifs catalytiques et d'autres technologies émergentes.