Réglage dynamique de la friction à l'interface graphène à l'aide de l'effet de champ : une percée dans les performances des dispositifs à l'échelle micro et nanométrique

Des chercheurs de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign et de l’Université de Californie à Irvine ont fait une découverte importante dans le domaine des dispositifs à l’échelle micro et nanométrique. Dans leur article technique intitulé « Réglage dynamique du frottement à l'interface du graphène à l'aide de l'effet de champ », ils explorent le potentiel des champs électriques appliqués de l'extérieur pour contrôler le frottement entre les surfaces en contact.

Traditionnellement, le contrôle du frottement dans ces dispositifs nécessitait l'application d'une polarisation électrique directement entre les surfaces, ce qui pouvait entraîner des réactions indésirables ayant un impact sur les performances du dispositif. Cependant, les chercheurs ont découvert que les champs électriques externes peuvent éliminer le besoin de polarisation directe, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de contrôle du frottement.

L’étude se concentre spécifiquement sur l’interaction entre le graphène monocouche et la pointe d’un microscope à force atomique. Le graphène, un matériau bidimensionnel aux propriétés uniques, peut être facilement réglé par des champs électriques et utilisé comme revêtement de surface. Les chercheurs ont découvert que lorsque le graphène entre en contact avec des pointes semi-conductrices, il présente un régime de friction étonnamment amélioré et hautement réglable.

Les origines de ce phénomène sont discutées dans le contexte de mécanismes fondamentaux de dissipation par frottement, notamment le comportement de stick-slip, le couplage électron-phonon et le flux électronique visqueux. En comprenant ces mécanismes, les chercheurs peuvent optimiser davantage le contrôle du frottement dans les dispositifs à l’échelle micro et nanométrique.

Cette recherche révolutionnaire a le potentiel de révolutionner les performances de tels dispositifs en permettant un contrôle précis et dynamique du frottement. Avec une exploration et une expérimentation plus poussées, les résultats de cette étude pourraient conduire à une amélioration de l’efficacité et de la longévité des appareils.

Dans l’ensemble, cette étude approfondit non seulement notre compréhension du frottement à l’interface du graphène, mais met également en évidence le potentiel des champs électriques externes dans le réglage dynamique du frottement dans les dispositifs à l’échelle micro et nanométrique. La recherche ouvre de nouvelles voies pour des recherches et des explorations plus approfondies dans ce domaine passionnant.

Définition:

– Friction : Résistance rencontrée lorsqu’un objet se déplace au contact d’un autre, entraînant la génération de chaleur et d’usure.

– Graphène : Matériau bidimensionnel composé d’une seule couche d’atomes de carbone disposés dans un réseau hexagonal.

– Champ électrique : Une région autour de particules ou d’objets chargés où leurs forces électriques sont ressenties.

La source:

Greenwood, G., Kim, JM, Nahid, SM et al. Ajustement dynamique de la friction à l'interface du graphène à l'aide de l'effet de champ. Nat Commun 14, 5801 (2023).