Nanoimpression en espace libre : une percée dans la nanofabrication 3D

Des chercheurs de l’Université de Wuhan en Chine et de l’Université Purdue ont développé une approche innovante de la nano-impression 3D appelée nano-impression en espace libre. Cette méthode utilise un pinceau à force optique pour permettre des chemins d'écriture précis et spatiaux pour la création de structures fonctionnelles 4D.

Traditionnellement, la nano-impression 3D est confrontée à des défis tels qu'une impression lente couche par couche et des options de matériaux limitées en raison des interactions laser-matière. Cependant, la technique de nano-impression en espace libre surmonte ces limitations en permettant une agrégation et une solidification rapides des radicaux, ce qui permet d'obtenir une peinture en espace libre de haute précision. Le processus est comparable à la peinture au pinceau chinois sur papier.

Les chercheurs ont constaté un grand succès avec cette méthode, atteignant des vitesses d’impression accrues et imprimant avec succès des modèles musculaires bioniques dérivés de nanostructures 4D. Ces modèles présentaient des propriétés mécaniques réglables en réponse aux signaux électriques et présentaient une excellente biocompatibilité.

Le domaine de la nanofabrication joue un rôle essentiel dans l’ingénierie des nanodispositifs et des nanostructures. L'industrie des semi-conducteurs utilise traditionnellement des techniques de lithographie, de dépôt et de gravure pour fabriquer des structures 3D, mais le coût de traitement élevé et les options de matériaux limitées peuvent entraver une fabrication flexible.

L’écriture directe au laser femtoseconde basée sur la polymérisation à deux photons a été utilisée en science des matériaux pour créer des nanostructures 3D complexes. Cependant, cette méthode est encore limitée par des vitesses d'impression lentes, des textures de surface en escalier et une gamme limitée de matériaux photodurcissables. La technique d’écriture laser en espace libre explore comment les forces photochimiques peuvent être exploitées pour réaliser une nanopeinture à l’aide d’un pinceau à force optique.

Dans l’ensemble, la nano-impression en espace libre offre des perspectives prometteuses pour le domaine de la nano-impression 3D. En permettant des vitesses d'impression plus rapides et une gamme plus large d'options de matériaux, elle a le potentiel de révolutionner la nanofabrication et d'ouvrir la voie au développement de produits de nouvelle génération.

Sources:

– Avancées scientifiques, DOI : 10.1126/sciadv.adg0300