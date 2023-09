Les découvertes remarquables de l'atterrisseur et du rover lunaire indiens

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a récemment envoyé son atterrisseur lunaire, Vikram, et son rover, Pragyan, pour explorer le pôle sud de la Lune. Bien qu’il leur ait été demandé de passer en mode veille jusqu’à l’aube du 22 septembre, ils ont déjà fourni des informations fascinantes qui ont intrigué les planétologues.

Densité et température de l'ionosphère de la Lune

Vikram est équipé d'une sonde qui a effectué les premières mesures de la densité et de la température de l'ionosphère lunaire. Selon l'ISRO, l'ionosphère proche du pôle lunaire est relativement clairsemée, avec environ 5 à 30 millions d'électrons par mètre cube. Cette densité semble varier tout au long de la journée lunaire. Ces informations sont cruciales pour les futurs systèmes de communication et de navigation lunaires, car des densités électroniques plus élevées peuvent entraîner des retards dans le signal. Cependant, le plasma clairsemé observé par Vikram signifie que les retards potentiels seraient minimes et que la transmission ne poserait pas de problème.

Variations de température dans le sol lunaire

Comprendre la température et la conductivité du sol lunaire est essentiel pour envisager de futures colonies sur la Lune. La sonde de température de Vikram, équipée de 10 capteurs, a révélé des résultats intéressants. Pendant la journée, la température à 8 cm sous la surface est d'environ 60 ºC inférieure à celle à la surface. Cette forte baisse de température est attendue en raison des propriétés conductrices limitées du sol lunaire. Ces mesures diffèrent de celles obtenues par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA en 2009, indiquant que la température de surface est nettement plus chaude que celle enregistrée précédemment.

Un tremblement de lune suspecté

Parmi les différentes vibrations enregistrées par le sismographe de Vikram, un événement a retenu l'attention des scientifiques. L'instrument a détecté un petit événement sismique ou l'impact d'une minuscule météorite qui s'est calmée en 4 secondes environ. De tels événements sont attendus sur la Lune en raison de petits impacts et d'ajustements tectoniques locaux. Cependant, des observations supplémentaires et un réseau sismique mondial sur la Lune sont nécessaires pour bien comprendre la signification de ces événements.

Confirmation de la présence de soufre

Des tests préliminaires effectués par Pragyan ont confirmé la présence de soufre dans la surface lunaire près du pôle sud. Il s’agit d’une découverte importante puisque le soufre est un élément clé de la roche en fusion. Les scientifiques pensent que la Lune était autrefois recouverte d’une épaisse couche de roche en fusion, qui s’est finalement solidifiée pour former sa surface. En mesurant les concentrations de soufre, les chercheurs peuvent mieux comprendre l'histoire géologique de la Lune. Cependant, il est également possible que le soufre provienne d'impacts d'astéroïdes sur la surface de la Lune. L'ISRO vise à combiner ses découvertes avec les données des missions américaines Apollo pour mieux comprendre la géochimie de la Lune.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– Nature (www.nature.com)